"RETKO TO KAŽEM" Vučić zadovoljan radom lokalnih funkcionera
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Parcan kod Varvarina gde obilazi domaćinstvo Vučetića.
Vučić je posle razgovora sa domaćinima seo za trpezu, i kaže da je zadovoljan zbog truda lokalnih funkcionera.
"Retko to kažem", kratko je kazao on.
Na konstataciju da je pohvalio predsednicu opštine, i da retko to čini, Vučić je rekao da je to tačno.
"Ona je ozbiljna, posvećena žena, nema nikakav budžet, ali sluša i razgovara sa ljudima. To joj je posao. I bori se za ljude, posebno za bolesnu decu", kazao je Vučić.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
VUČIĆ POSTAVIO MARTU KOS NA MESTO: Neka nastave kako hoće, ništa im nije potrebno
25. 08. 2026. u 15:11
VUČIĆ POSETIO RASINSKI OKRUG: Najavio velika ulaganja i zavreštak važnih projekata (FOTO/VIDEO)
25. 08. 2026. u 07:06 >> 15:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)