Politika

"RETKO TO KAŽEM" Vučić zadovoljan radom lokalnih funkcionera

25. 08. 2026. u 15:08

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Parcan kod Varvarina gde obilazi domaćinstvo Vučetića.

РЕТКО ТО КАЖЕМ Вучић задовољан радом локалних функционера

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Vučić je posle razgovora sa domaćinima seo za trpezu, i kaže da je zadovoljan zbog truda lokalnih funkcionera. 

"Retko to kažem", kratko je kazao on.

Na konstataciju da je pohvalio predsednicu opštine, i da retko to čini, Vučić je rekao da je to tačno.

"Ona je ozbiljna, posvećena žena, nema nikakav budžet, ali sluša i razgovara sa ljudima. To joj je posao. I bori se za ljude, posebno za bolesnu decu", kazao je Vučić.

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