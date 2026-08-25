PROSLAVLJENI REPREZENTATIVAC OTKRIO: "Čeka nas učešće na jakom turniru"!
Potpredsednik vaterpolo kluba Novi Beograd Aleksandar Šoštar izjavio je danas da je njegov tim dobio poziv da od 15. do 18. oktobra učestvuje na prestižnom turniru u gruzijskom Batumiju.
Vaterpolisti Novog Beograda, u nekompletnom sastavu, pripremaju se za početak nove takmičarske sezone.
Veliki broj igrača Novog Beograda nalazi se u reprezentaciji Srbije, koja u Italiji učestvuje na Mediteranskim igrama. Očekuje se da će ekipa Novog Beograda biti kompletna 7. septembra.
Novobeograđani će od 11. do 13. septembra ponovo biti domaćini i organizatori sada već tradicionalnog Memorijalnog turnira Vlaho Bato Orlić.
Novi Beograd je dobio poziv da od 15. do 18. oktobra učestvuje na prestižnom turniru, koji će biti održan u Batumiju.
"Prema najavama, taj turnir okupiće najbolje timove sveta i trebalo bi da posluži u promociji i popularizaciji vaterpola. Učešće na turniru su praktično već potvrdili Pro Reko i Ferencvaroš, konačna lista će uskoro biti poznata, i moram da naglasim da je velika čast da se i Novi Beograd nalazi u takvom društvu", rekao je Šoštar.
"To samo još jednom govori u prilog renomea našeg kluba i statusa. koji srpski vaterpolo ima u svetu. Termin odigravanja ovog turnira je malo nezgodan, s obzirom na zgusnut raspored Regionalne lige i činjenicu da bi naše učešće iziskivalo pomeranje utakmica sa Radničkim, zatim i ekipama Niša i Šapca, ali sam uveren da ćemo naći najbolje moguće rešenje", zaključio je Šoštar.
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