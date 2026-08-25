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PROSLAVLJENI REPREZENTATIVAC OTKRIO: "Čeka nas učešće na jakom turniru"!

Танјуг

25. 08. 2026. u 15:24

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Potpredsednik vaterpolo kluba Novi Beograd Aleksandar Šoštar izjavio je danas da je njegov tim dobio poziv da od 15. do 18. oktobra učestvuje na prestižnom turniru u gruzijskom Batumiju.

ПРОСЛАВЉЕНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ ОТКРИО: Чека нас учешће на јаком турниру!

Foto: Depositphotos / vverve

Vaterpolisti Novog Beograda, u nekompletnom sastavu, pripremaju se za početak nove takmičarske sezone.

Veliki broj igrača Novog Beograda nalazi se u reprezentaciji Srbije, koja u Italiji učestvuje na Mediteranskim igrama. Očekuje se da će ekipa Novog Beograda biti kompletna 7. septembra.

Novobeograđani će od 11. do 13. septembra ponovo biti domaćini i organizatori sada već tradicionalnog Memorijalnog turnira Vlaho Bato Orlić.

Novi Beograd je dobio poziv da od 15. do 18. oktobra učestvuje na prestižnom turniru, koji će biti održan u Batumiju.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

"Prema najavama, taj turnir okupiće najbolje timove sveta i trebalo bi da posluži u promociji i popularizaciji vaterpola. Učešće na turniru su praktično već potvrdili Pro Reko i Ferencvaroš, konačna lista će uskoro biti poznata, i moram da naglasim da je velika čast da se i Novi Beograd nalazi u takvom društvu", rekao je Šoštar.

"To samo još jednom govori u prilog renomea našeg kluba i statusa. koji srpski vaterpolo ima u svetu. Termin odigravanja ovog turnira je malo nezgodan, s obzirom na zgusnut raspored Regionalne lige i činjenicu da bi naše učešće iziskivalo pomeranje utakmica sa Radničkim, zatim i ekipama Niša i Šapca, ali sam uveren da ćemo naći najbolje moguće rešenje", zaključio je Šoštar.

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