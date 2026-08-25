PUŠTANJE GENERALA NA LEČENJE U SRBIJU JE HUMANITARNO PITANJE: Oglasio se sin Ratka Mladića sa novim informacijama

SIN generala Ratka Mladića, Darko Mladić izjavio je danas da je puštanje generala Mladića da se leči u Srbiji humanitarno pitanje i da bi general trebalo da ima ista prava kao i drugi osuđenici pred Haškim mehanizmom, napomenuvši da je njegov otac trenutno u izuzetno lošem zdravstvenom stanju i da gotovo više ne govori.

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- Ovo je humanitarno pitanje, a za državu bi trebalo da bude pitanje odnosa prema svom državljaninu, koji bi trebalo da dobije ista prava u tom Mehanizmu kao i svi ostali koji su bili optuženi. Treba sprečiti tu vrstu diskriminacije koja se, po našem mišljenju, nad njim već dugo sprovodi. Iz ugla države, to vidim kao primarni motiv - poručio je on za K1 televiziju povodom novog zahteva porodice generala Ratka Mladića za njegovo puštanje na lečenje u Srbiju.

Mladić je pomenuo i "Nelson Mandela pravila", odnosno međunarodne standarde koji se odnose na postupanje prema zatvorenicima, ocenivši da Ratko Mladić nije imao isti tretman kao pojedini drugi osuđenici.

Kako je objasnio, to su pravila koja se odnose na prava optuženih i osuđenih lica, odnosno standard koji je Tribunal primenjivao prema drugim optuženima i osuđenima.

Govoreći o odlučivanju o zahtevu porodice da general Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju, Mladić je rekao je da su mišljenja sudija bila podeljena, napomenuvši da se predsednica koja je zahtev porodice odbila, u ovom konkretnom slučaju konsultovala sa pet sudija koji su bili u većima u postupku protiv njegovog oca.

- Predsedavajući prvostepenog i drugostepenog veća bili su za to da bude pušten, dok su troje sudija, zajedno sa predsednicom, bili protiv. Jedan od sudija izrazio je i rezervu u pogledu toga da li on u ovakvom stanju može da se transportuje - objasnio je on.

Na pitanje kako je trenutno zdravstveno stanje generala, Mladić je istakao da je njegov otac u izuzetno teškom zdravstvenom stanju i da gotovo da više i ne govori, i dodao da je sve počelo 10. aprila ove godine, kada je dobio prvi moždani udar, koji tamo, prema njegovim rečima, nije pravilno dijagnostikovan. Kako tvrdi, porodica je tada tražila dodatnu dijagnostiku i konsultovala lekare u Srbiji koji su rekli da je neophodno uraditi i magnetnu rezonancu.

- Rečeno mi je da ona nije urađena, već CT. Mesec dana kasnije dobio je drugi moždani udar, a tada je, kako nam je rečeno, konstatovano i da je u aprilu imao prvi - naveo je on.

Prema njegovim rečima, nakon prvog udara njegovo stanje je počelo da se popravlja, ali je posle drugog ponovo došlo do ozbiljnog pogoršanja. Naveo je i da se njegov otac nalazi u zatvorskoj bolnici i da već duže vreme ima više zdravstvenih problema.

- On leži u pritvorskoj jedinici, gde postoji zatvorska bolnica. Pre dve i po godine imao je infarkt bubrega. Povremeno su ga u kolicima vodili u ćeliju, ali od avgusta 2024. više nije stao na noge. Radili su sa njim vežbe tri puta nedeljno, a po našem mišljenju to je trebalo raditi svakodnevno - izjavio je on.

Mladić tvrdi da se stanje njegovog oca poslednjih meseci kontinuirano pogoršavalo i da je porodica sredinom avgusta dobila veoma teške prognoze, odnosno da general može da premine svakog dana i da su prognoze da ima još nedelju ili dve života.

Kada je u pitanju terapija, Mladić je rekao da iako je porodica obaveštena da se menja način lečenja i nege njegovog oca, da nisu dobili dovoljno konkretnih objašnjenja o tome šta se tačno menja imajući u vidu da general ima problema sa srcem, bubrezima, posledice moždanih udara, šećer, a da je za sve imao odgovarajuću terapiju.

- Ima i rane od ležanja koje su se povremeno inficirale. Kada sam pitao šta mu konkretno ukidaju, rečeno mi je da se ukida vitamin D. Pitao sam i ko je bio u konzilijumu, a rečeno mi je da su odluku doneli lekar opšte prakse i gerontolog - naveo je on.

Mladić je istakao i da je porodica tražila da njihov lekar pregleda Ratka Mladića, ali da se, kako tvrdi, na to čekalo desetak dana.

Napomenuo je da je zdravstveno stanje njegovog oca izuzetno teško i da dodatnu zabrinutost porodice izaziva terapija koju trenutno prima, s obzirom na to da terapije koje general prima mogu dodatno da ga ugroze jer je veoma slab.

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- U međuvremenu su počeli da mu daju fentanil, koji je jači od morfijuma. To je opijat koji se koristi za ublažavanje jakih bolova. On ga dodatno uspavljuje i praktično ne može da bude budan - rekao je Mladić.

Kako je naveo, iako je ovlašćen da donosi odluke u ime svog oca kada on za to nije sposoban, nadležni to nisu prihvatili već su rekli da za to nema osnova. Rekli su nam da bi mogao da umre za dve nedelje, a jedna nedelja je već prošla i sada smo u drugoj, izjavio je Mladić i dodao da je porodica upravo na osnovu novih medicinskih informacija ponovo tražila njegovo puštanje.

- Prvi put je konkretno rečeno da on umire. To je za nas bilo veoma važno, jer se prilikom prethodna tri zahteva kao obrazloženje navodilo da on nije akutno terminalno bolestan. Sada jeste u toj fazi, a ipak ponovo nije pušten. Naš zahtev odbijen je prošle nedelje - rekao je Mladić i dodao da su sada odbijeni, jer ne mogu da dokažu da bi u Srbiji imao bolju negu.

Istakao je da je porodica podnela novi zahtev, uz obimnu medicinsku dokumentaciju i mišljenja lekara iz Srbije, a da je nezavisnim medicinskim ekspertima dato je 24 sata da se izjasne.

Mladić je rekao da su to eskperti koje je još sudija u prvostepenom postupku odredio, a koji su prema mišljenju porodice, do sada pokrivali greške koje su pravili lekari koji ga neposredno leče, kao i zatvorska bolnica koju koriste lekari UN. U slučaju novog odbijanja porodica i odbrana već pripremaju naredne korake u slučaju da njihov zahtev ponovo bude odbijen, među kojima je i obraćanje UN, izjavio je Mladić i poručio da bi voleo da se porodici u tome pridruži i država.

- Aktivno radimo sa Ministarstvom pravde i institucijama koje se bave zaštitom ljudskih prava. Videćemo i da li možemo da naiđemo na razumevanje Ministarstva spoljnih poslova. Ovo nije samo pitanje porodice i odbrane, niti samo pitanje državljanina jedne države. Pravila UN trebalo bi da budu ista za sve - napomenuo je on.

Mladić je rekao da je porodica tražila dve moguće opcije, prebacivanje Ratka Mladića u Srbiju na dalje izdržavanje kazne ili humanitarni otpust, istakavši da u ovakvim okolnostima, prema Mandela pravilima, pitanje kazne u poslednjim danima života postaje manje važno od humanog odnosa prema čoveku koji umire.

Dodao je da se porodica nada da bi lečenje u Srbiji moglo makar malo da mu produži život za još koji dan ili nedelju.

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