KRUŠEVAC DOBIJA NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK Vučić: Ovo će biti tehnološka podrška u budućnosti celog Rasinskog okruga
VELIKA podrška države za mlade, startapove i ceo Rasinski okrug
- Ovo je velika stvar za Kruševac. Pored onoga što imamo u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, Čačkuk, sad imao i u Kruševcu. To će da služi kao i svi naučno-tehnološki parkovi za start apove, za inovacije, za saradnju sa industrijom, ulazak u moderne tehnologije, podršku mladim ljudima. Ovo će biti tehnološka podrška u budućnosti celog Rasinskog okruga. Ovo nam znači da u Kruševac i Trstenik dođu veće kompanije - rekao je predsednik Vučić.
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