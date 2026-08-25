Politika

KRUŠEVAC DOBIJA NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK Vučić: Ovo će biti tehnološka podrška u budućnosti celog Rasinskog okruga

V.N.

25. 08. 2026. u 13:41

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VELIKA podrška države za mlade, startapove i ceo Rasinski okrug

КРУШЕВАЦ ДОБИЈА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК Вучић: Ово ће бити технолошка подршка у будућности целог Расинског округа

Foto: Novosti

 - Ovo je velika stvar za Kruševac. Pored onoga što imamo u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, Čačkuk, sad imao i u Kruševcu. To će da služi kao i svi naučno-tehnološki parkovi za start apove, za inovacije, za saradnju sa industrijom, ulazak u moderne tehnologije, podršku mladim ljudima. Ovo će biti tehnološka podrška u budućnosti celog Rasinskog okruga. Ovo nam znači da u Kruševac i Trstenik dođu veće kompanije - rekao je predsednik Vučić.

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