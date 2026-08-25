Tenis

Laslo Đere izbačen sa Ju-Es opena

М.П.

25. 08. 2026. u 09:03

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Srpski teniser Laslo Đere izgubio je prošle noći u prvom kolu kvalifikacija za Otvoreno prvenstvo SAD u Njujorku od Francuza Aleksandera Milera sa 5:7, 0:6.

Ласло Ђере избачен са Ју-Ес опена

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Meč Đerea i Milera, 206. i 138. tenisera sveta, trajao je sat i 15 minuta.

Đere je prvi došao do brejka u prvom setu, poveo je sa 4:2, ali je Miler u nastavku dva puta oduzeo servis srpskom teniseru i tako dobio prvi set.

U drugom setu je viđena potpuno drugačija slika na terenu, Miler je dominirao ne dozvolivši Đereu da osvoji niti jedan gem.

Protivnik Milera u narednoj rundi kvalifikacija za Ju es open biće Japanac Rei Sakamoto.

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