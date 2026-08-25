Laslo Đere izbačen sa Ju-Es opena
Srpski teniser Laslo Đere izgubio je prošle noći u prvom kolu kvalifikacija za Otvoreno prvenstvo SAD u Njujorku od Francuza Aleksandera Milera sa 5:7, 0:6.
Meč Đerea i Milera, 206. i 138. tenisera sveta, trajao je sat i 15 minuta.
Đere je prvi došao do brejka u prvom setu, poveo je sa 4:2, ali je Miler u nastavku dva puta oduzeo servis srpskom teniseru i tako dobio prvi set.
U drugom setu je viđena potpuno drugačija slika na terenu, Miler je dominirao ne dozvolivši Đereu da osvoji niti jedan gem.
Protivnik Milera u narednoj rundi kvalifikacija za Ju es open biće Japanac Rei Sakamoto.
Preporučujemo
DOBAR DEBI ĆABIJA ALONSA: Čelsi pobedio Fulam na startu Premijer lige!
24. 08. 2026. u 22:54
ZORAN TERZIĆ POSLE POBEDE SRBIJE: Bilo je problema nakon izlaska Maje i Tijane
24. 08. 2026. u 22:30
BASKONIJA DOBIJA VELIKO POJAČANjE: Bivši saigrač Nikole Jokića stigao u Vitoriju
24. 08. 2026. u 21:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
KREĆE EKSPERIMENT ĆABIJA ALONSA: Prvi ispit je neugodni gradski rival na "Krejven kotidžu"
VEOMA zanimljivo prvo kolo Premijer lige zatvoriće mali londonski derbi između Fulama i Čelsija koji se sastaju na "Krejven kotidžu" od 21.00.
24. 08. 2026. u 11:48
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Umrla novoizabrana dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu: Iznenadan odlazak dr Milice Bajčetić (58)
VREME i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
24. 08. 2026. u 16:07 >> 19:01
Komentari (0)