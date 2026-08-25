Sada i zvanično: Hrvatski reprezentativac pojačava Barselonu

KATALONSKI klub je dogovorio dolazak Dominika Livakovića za četiri miliona evra, prenosi Fabricio Romano.

Ayman Aref Mohamed Saad El Din / imago sportfotodienst / Profimedia

Barsa i Fener su razmenili sve potrebne dokumente za transfer, odmah će biti uplaćena dva miliona, dok će još toliko biti dodato kroz bonuse.

🚨🔵🔴 Barcelona have just signed all the documents for Dominik Livaković deal; here we go now confirmed.



Fenerbahçe receive €2m plus €2m possible add-ons.



Plan for Livaković to become Barça backup GK from June 2027 when Szczesny leaves, if they can find a good loan move now. pic.twitter.com/feSZ4Fw7VC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026

Plan za Livakovića je da nasledi Šćeznog od 2027. godine kao rezervni golman i tako bude zamena neprikosnovenom Đoanu Garsiji.

Medicinski pregledi biće obavljeni sutradan, a Livaković će sa Barselonom potpisati ugovor do 2030. godine.

🔵🔴🇭🇷 Dominik Livaković medical as new Barcelona player will take place tomorrow.



Contract until June 2030. pic.twitter.com/1lApJiYDdo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026