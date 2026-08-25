Fudbal

Sada i zvanično: Hrvatski reprezentativac pojačava Barselonu

В.М.

25. 08. 2026. u 13:50

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KATALONSKI klub je dogovorio dolazak Dominika Livakovića za četiri miliona evra, prenosi Fabricio Romano.

Сада и званично: Хрватски репрезентативац појачава Барселону

Ayman Aref Mohamed Saad El Din / imago sportfotodienst / Profimedia

Barsa i Fener su razmenili sve potrebne dokumente za transfer, odmah će biti uplaćena dva miliona, dok će još toliko biti dodato kroz bonuse.

Plan za Livakovića je da nasledi Šćeznog od 2027. godine kao rezervni golman i tako bude zamena neprikosnovenom Đoanu Garsiji.

Medicinski pregledi biće obavljeni sutradan, a Livaković će sa Barselonom potpisati ugovor do 2030. godine.

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