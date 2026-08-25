Sada i zvanično: Hrvatski reprezentativac pojačava Barselonu
KATALONSKI klub je dogovorio dolazak Dominika Livakovića za četiri miliona evra, prenosi Fabricio Romano.
Barsa i Fener su razmenili sve potrebne dokumente za transfer, odmah će biti uplaćena dva miliona, dok će još toliko biti dodato kroz bonuse.
Plan za Livakovića je da nasledi Šćeznog od 2027. godine kao rezervni golman i tako bude zamena neprikosnovenom Đoanu Garsiji.
Medicinski pregledi biće obavljeni sutradan, a Livaković će sa Barselonom potpisati ugovor do 2030. godine.
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