Partizan prodaje Ognjena Ugrešića za osam miliona evra
I to u bratski klub
Solunski PAOK privodi kraju jedan od najznačajnijih poslova u novijoj istoriji kluba! Kako prenosi grčka "Gazeta", novi fudbaler postaće Ognjen Ugrešić, 20-godišnji kapiten Partizana, u transferu koji će sa bonusima premašiti cifru od osam miliona evra.
Rukovodstvo solunskog kluba uspelo je da pobedi u trci za potpis jednog od najtalentovanijih fudbalera Srbije, za kojeg je mesecima vladalo ogromno interesovanje klubova iz najjačih evropskih liga
Mladi vezista odlazi iz Humske sa impresivnim učinkom za svoje godine – upisao je 63 nastupa i postigao 13 golova u crno-belom dresu, a poverena mu je i kapitenska traka kluba iz Humske, što dovoljno govori o njegovom karakteru i igračkim kvalitetima.
- Uprava PAOK-a je od samog starta Ugrešića označila kao prioritetnu metu, svesna da će realizacija transfera biti izuzetno zahtevna i skupa. Ipak, odlučeno je da se povuče radikalan potez i napravi rekordna investicija. U Solunu na Ugrešića gledaju kao na igrača koji će odmah doneti prevagu na terenu, ali i kao na ogroman potencijal za dalji razvoj i buduću preprodaju koja bi mogla višestruko da nadmaši uloženi novac - navodi se u tekstu "Gazete".
Očekuje se da Ugrešić u narednim danima doputuje u Solun na finalizaciju pregovora i lekarske preglede, nakon čega će uslediti zvanična promocija na stadionu "Tumba". Ovim potezom, PAOK nastavlja tradiciju angažovanja najboljih srpskih fudbalera, učvršćujući bratske veze dva kluba koji dele iste klupske boje.
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