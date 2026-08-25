Fudbal

SAVINJO U SPAS: Totenhem predstavio jedno od najskupljih pojačanja u istoriji kluba

В.М.

25. 08. 2026. u 11:47

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Dosadašnji fudbaler Mančester sitija Brazilac Savinjo potpisao je višegodišnji ugovor sa Totenhemom, saopštio je danas londonski klub.

САВИЊО У СПАС: Тотенхем представио једно од најскупљих појачања у историји клуба

Matrix Images/Jung Ui-Chel / imago sportfotodienst / Profimedia

Detalji ugovora nisu objavljeni, ali britanski mediji navode da je brazilski fudbaler potpisao ugovor sa Totenhemom do juna 2031. godine, dok je londonski klub za ovaj transfer izdvojio oko 85 miliona funti.

- Potrajalo je malo, ali veoma sam srećan što sam ovde. Ovo je sjajna prilika, koju sam dobio u vrhunskom klubu sa jednim od najboljih trenera na svetu. Posle razgovora sa Robertom De Zerbijem znao sam da moram da dođem u Totenhem. Rekao mi je da želi da mi pomogne da dostignem najviši nivo i verujem da kao tim to možemo zajedno da postignemo - rekao je Savinjo za zvanični sajt kluba.

U dresu novog kluba nosiće dres sa brojem 17, a biće zanimljivo videti da li će ga De Zerbi koristiti na levom ili desnom krilu, pošto podjednako dobro igra na obe pozicije.

Savinjo (22) je u Mančester siti stigao 2024. godine, a pre toga je igrao za Đironu, PSV Ajndhoven, Trou i Atletiko Mineiro.

Za reprezentaciju Brazila nastupio je na 13 mečeva i postigao jedan pogodak.

Brazilac je prvi deo paketa koji ih Sitija prelazi u Totenhem i uskoro se očekuje da ozvaničen bude i Marmuš koje dovode na pozajmicu sa opcijom otkupa od 50 miliona funti koja pod određenim uslovima može postati obavezna po pisanjima Fabricija Romana.

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