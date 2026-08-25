CENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA: Gde je najjeftiniji hektar zemlje u Srbiji?

CENE poljoprivrednog zemljišta u Srbiji drastično se razlikuju. Hektar u Topličkom okrugu košta prosečno 1.660, a u Sremu više od 15.000 evra.

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Tržište poljoprivrednog zemljišta u Srbiji tokom drugog kvartala 2026. godine pokazuje veliku razliku u cenama između regiona. Dok se u pojedinim delovima zemlje hektar plaća više od 15.000 evra, u Topličkom okrugu prosečna cena iznosi svega 1.660 evra.

Posebno se izdvaja Novi Sad, gde je zabeležena jedna od najskupljih prodaja poljoprivrednog zemljišta u Srbiji. Parcela površine 59,57 ari prodata je za čak 107.000 evra.

To znači da je jedan ar plaćen 1.800 evra, odnosno da bi hektar po toj ceni vredeo čak 180.000 evra.

Srem prednjači po cenama

Vojvodina i dalje ima najskuplje oranice u Srbiji. Prosečna cena poljoprivrednog zemljišta u ovom regionu tokom drugog kvartala iznosila je 12.400 evra po hektaru, dok je medijalna cena bila 12.120 evra.

Najskuplji je bio Sremski okrug, gde je prosečna cena dostigla 15.620 evra po hektaru. Istovremeno, Srem je zabeležio i gotovo 11 odsto veće cene nego godinu ranije.

Na drugom mestu je Južnobački okrug, sa prosekom od 14.210 evra po hektaru, ali uz međugodišnji pad od 4,4 odsto.

U Zapadnobačkom okrugu prosečna cena bila je 12.340 evra, dok je medijana u Severnobačkom iznosila 12.160 evra.

U Banatu hektar znatno jeftiniji

Najnoviji podaci Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) otkrivaju da su cene niže u većem delu Banata.

U Južnobanatskom okrugu prosečna cena iznosila je 10.460 evra po hektaru, dok je u Severnobanatskom bila oko 9.000 evra.

Najpovoljniji je Srednjobanatski okrug, sa srednjom cenom od 8.750 evra po hektaru.

Šumadija i Zapadna Srbija daleko ispod Vojvodine

U Beogradskom regionu prosečna cena poljoprivrednog zemljišta dostigla je 11.850 evra po hektaru.

Za Šumadiju i Zapadnu Srbiju prosek je znatno niži i iznosi 6.550 evra.

Mačvanski i Moravički okrug izdvajaju se sa prosekom od oko 9.070 evra po hektaru, dok je u Pomoravskom okrugu prosečna cena 4.530 evra.

Na jugu Srbije hektar može da se kupi za manje od 2.000 evra

Još veće razlike postoje na jugu i istoku zemlje.

Prosečna cena za ceo region iznosila je 5.130 evra po hektaru, ali se pojedini okruzi drastično razlikuju.

U Pčinjskom okrugu hektar je u proseku koštao 9.240 evra, u Pirotskom 7.720, a u Jablaničkom 6.600 evra.

Na drugoj strani su Zaječarski sa 3.660 evra, Nišavski sa 3.510 i Borski okrug sa 2.930 evra.

Najjeftinije oranice zabeležene su u Topličkom okrugu, gde je prosečna cena hektara iznosila svega 1.660 evra.

Za poljoprivredno zemljište potrošeno 76,6 miliona evra

Poljoprivredno zemljište predstavlja manji deo ukupnog prometa nekretnina u Srbiji.

Ukupna vrednost tržišta nepokretnosti u drugom kvartalu 2026. godine iznosila je oko 2,2 milijarde evra, što je 8,1 odsto više nego godinu ranije.

Najviše novca potrošeno je na stanove, oko 1,3 milijarde evra. Na kuće je otišlo 175,2 miliona, građevinsko zemljište 156,4 miliona, a poslovne prostore 119,1 milion evra.

Za kupovinu poljoprivrednog zemljišta izdvojeno je 76,6 miliona evra, odnosno oko 3,6 odsto ukupne vrednosti tržišta.

Podaci pokazuju da srpske oranice i dalje imaju veoma različitu vrednost u zavisnosti od lokacije. Između najskupljih parcela u Vojvodini i najjeftinijih u južnoj Srbiji razlika može da bude višestruka.

(BizPortal)