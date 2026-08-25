PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Rasinskom okrugu.

Foto: Novosti//Tanjug/Dejan Živančević

Obilazak Regionalnog industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu

Vučić stigao na teren.

Istaokao je da je Kruševac postao jedan od najlepših gradova u Srbiji.

Prisetio se dana kada je pokušavao da sačuva Kragujeca i dovio Kromber Šubert.

- Pa prričali biće 700 pa 1200 zaposlenih, danas gotovo 4.000. Uspevali smo da uradimo velike stvari, da ne pričam o auto-putu, Moravskom koridoru.

Rekao je da neće da priča o lokalnim putevima jer će se raditi za nekoliko dana.

- Ono što sam obećao ranije a što nismo krenuli a što ćemo svakako da radimo u narednih godinu dana to je rekonstrukcija opšte bolnice u Kruševcu, a to je 42 miliona evra, bez opreme.

Isetakao je da sledi i gradnja hale "Lazar" koja će ići preko 30 miliona evra.

- Hoću da kažem i za naše penzionere, ne samo za ove jednokratne isplate što dođu kasnije, već će i u narednom periodu moći da svedoče još jednom značajnom povećanju penzija koje će biti ove godine.A sledeće će uz stopu rasta biti još veće i penzije će da prate plate.

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Istakao je da ovaj industrijko-tehnološki park je vredan preko 18 miliona evra i značiće za mlade. Kaže da će značiti za decu i mlade da ostanu u Srbiji i tu rade.

Jedan od meštana se požalio predsedniku na visinu plate, na šta mu je predsdnik rekao da će sagledati i dati odgovor.

Predsednik je započeo obilazak kompleksa.

Foto: Novosti

- Ovo je velika stvar za Kruševac. Pored onoga što imamo u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, Čačkuk, sad imao i u Kruševcu. To će da služi kao i svi naučno-tehnološki parkovi za start apove, za inovacije, za saradnju sa industrjiom, ulazak u moderne tehnologije, podršku mladim ljudima. Ovo će biti tehnološka podrška u budućnosti celog Rasinskog okruga. Ovo nam znači da u Kruševac i Trstenik dođu veće kompanije.

Ističe da nam industrija nigde nije jaka, ali je manje slaba nego u drugim zemljama u regionu.

- Ovde imate Krombert Šubert koji sam doveo u Kruševac i 3800 zaposlenih, 1300 zaposlnenih ima Trajal, 1200 Gud jer, 700 Henkel, imate još i 14. Oktobar nekih 360 ljudi. To vam je od velikih.

Obilazak radova na izgradnji novog vrtića „Biseri"

Vučić stigao na teren.

Predsednik je dočekan pokličima "Aco, Srbine".

Istakao je da je mnogo srećan što je u Trsteniku.

- Imam jednako briga kao i vi, imam i više. Trsenik je nekada imao snažnu industriju, onda smo svi pogrešno mislili da je to zauvek dato i useli smo različitim greškama i neprilagođavanjima i lopovlucima od 2000-te i uspeli smoi da uništimo ono što je bila snaga ovog čitavog kraja.

Istakao je da neće da priča o onome što je urađeno.

- Ne moram da vam pričam o gradnji Moravskog Koridora i to sve znate, govoriću o onome što nismo uradili.

Istakao je da mu je najvažniji zadatak dovođenja jednog velikog investirora u Trstenik. Kaže da to neće biti lako ali da će zbog znanja radnika to uspeti u narednih godinu dana.

- Ono što je važno za ljude jeste izgradnja mosta Stopanja-Selište, to je čak do 5 miliona evra. Projekat se radi, biće završen i u apriliu krele izgradnja.

Ističe da će odmah biti rađeno Mala Drenova - Milutovac i to će biti 4.7 kilometara. Kaže da mora da bude urađena i Velika Drenova, to je 14 koma nešto kilometara, te neće biti sve odjednom.

Predsednik je potom pročitao spisak mesta koja će se raditi.

- Opštinski put u Tobolcu kroz naseljeno mesto Gornja Omašnica i do kraja naseljenog mesta Gornja Omašnica. Od granice sa opštinom Vrnjačka Banja put Dublje-Popini - Brezovica -Stublica do raskrnice za školu. Opštniski put do državnog puta u Milutovcu zaseok Orlovac do granice sa opštinom Varvarin. Od državnog puta u Gornjem Ribniku Maloj Sugubini i Maloj Drenovi do državnog puta u Milutovcu i opštinski put u Malloj Drenovi do puta iznad Male Drenove. To vam je sve za Trstenik.

Jedan meštanin je rekao da Vučiću da je napravio ono što ni Tito nije.

- Hvala vam što to za nečijeg života kažete.

Foto: Novosti

Jedan od meštana je tražio da se reši pitanje kanalizacije, Vučić je odgovorio da će biti rešeno i da je sad u fazi raspisivanja nabavke.

Stojanović Simona, iz Trsenika, obratila se presedniku kao osoba sa invalididetom da joj se pomogne oko operacije jer ima cerebralnu paralizu.

- Što se tiče operacije i podrške u lečenju tu ćemo sve pomoći.

Vučić je nastavio obilaska vrtića.

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Presednik je upitan da promentariše Zakon roditelj-negovatelj i koliko je bitno što je t to država rešila.

- Važan je zakon o alimentacijonom fondu. 885 majki a negde oko 1700 dece ukupno je dobilo alimentaciju. To su za nekoga sitnice, a meni su važne stvari.

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Obilazak vinarije "Cvetković"

Predsednik je stigao na teren.

- Tri stvari koje mislim da su važne za Župu, videli ste da smo sad krenuli da radimo Šljivovo, Dobroljupce i Panjevac. u Donji Stupanj ćemo da radimo školu, drugu i treću fazu. To nam je oko milikon i 300 hiljada evra.

Istakao je da mora da se nađe mesto i da će se napraviti manja fabrika namenske industrije kod Brusa.

Predsednik je potom pročitao spisak mesta na kojima se radi:

- Šljivovo, Dobroljupce i Panjevac 4.14 kilometara i radi se upravo, Drenča - Dodža Ržanica - Tržac - Gornja Rata je 4.37 kilometara, radi se, Šljivovo-Parčin-Trnavci-Ljubinci-Vražogrnci-Subotica-Gornje Zleginje-Garavina- Gornji Stupanj-Donji Stupanj do granice sa Meševom 19.83 kilometra. Lokalni put Gornja Rata-Tuleš-Rudenice-Veluće 7.41 kilometar, Novaci-Subotica-Gornje Zleginje- Dubokinac- Ćelijsko jezero 6.81 kilometar. Donji Vratari-Zdravac - Gornja i Velika Vrvnica 6.57 i širine 4 metra. Ljubinci od škole Parčin prema domu, lokalni put Kožetin-Latkovac-Crveni breg spajanje asfalta. Lokalni put Vražogrnci -Vesići-Trnavci-Brđane-Gajići. Lokani put Subotica-Rilački breg, Gornje Zleginje ka Dubokincu. Puhovac - Leskovica od groblja. Panjevac - Žilinci, to vam je na spisku.

Ističe da sve mora da bude urađeno do juna meseca a najevći deo sad.

Jedan meštanin je zamolio presednika da se reši klizište u Brusu i predsednik je obećao da će to biti rešeno.

Foto: Novosti

Predsednik je nastavio obilazak vinarije.

Govorio je o izvozu vina ističući da se zato rešava sa Kinom da bi velika preduzeća mogla da izvoze napolje, a da bi malla preduzeća došla do izražaja kod nas.

Predsednik se potom obratio vlasniku vinarije "Cvetković":

- Sada ispunjavate uslove i možete da dobijete 3.6 miiona bespovratnih sredstava to je neke 32 hiljade evra. Možete da tražite i za obrtna sredstva i to kad vam zatreba najpovoljnije kredite.

Predsednik je odgovarajući na pitanja novinara odgovorio i na kritike blokadera da je često nervozan te da ništa od toga što je planirano ne dešava se na terenu.

- Ja sam običan čovek. Pokažete mi nekog od njih koji je toliko razgovoarao sa nekim i toliko ljudi slušao. Da li ću da nekad reagujem ovako ili onako, ali trudim se da budem pristojan. Ne mogu svakom da udovoljim i sve da ispunim. Ako mislite da je moguće svakom izaći u susret, takav čovek na svetu ne postoji.

Foto: Novosti

Predsednik je potom konstavovao da mnogo ljudi odlazi iz tih krajeva i govorio o investitorima.

- Kada sam ih dovodio ovde obećali su da će biti 1200 zaposlenih, dali smo im velike subvencije, danas ima preko 4.000 zaposlenih. Fali nam fabriak od 200 ljudi da pokrije Brus i Aleksandrovac.

Istakao je da je tokom razgovora sa ljudima razumeo da sve mora da se proverava sa najviših nivoa.

- I kad ne ipunite obećanje da opet dođete i ponovite i drugi i treći put da bi to bilo ispunjeno. Onog trenutka kada napustite kraj dobar deo ljudi "super, završili smo, više nemamo nikakvu obavezu i ne moramo ništa da radimo" i zato će biti u budućnosti deo posla da se bukvalno sve kontroliše od onoga što smo krenuli da radimo i da pokušamo da te poslove završimo.

Istakao je da se pod pritiskom radi najbolje.

Vučić je upitan da promentariše navode Srđana Milivojevića da će da pobegne iz zemlje kad podnese ostavku, da će da robija.

- Sve za ljude. Bar neću od kučića pljeskavice da pravim, što je on radio, dok mu nisu zatvorili iz inspekcije. Od kučića je pravio pljeskavice. Uopšte se ne šalim.

O divljalju Aljbina Kurtija

- Razumem vaš gnev i bes, moj je veći. Gledam da ne ugrozim mnogo više od onoga što nam je već ugroženo i da se borimo svim diplomatskim sredstvima i da sačuvamo naše stanovništvo. Nama sukob sa NATO nije potreban u ovom trenutku i njima da stavimo do znnja da im novi pogrom nećemo dozvoliti.

Obilazak preduzeća za organsku proizvodnju voća „Čolići plus d.o.o.

Vučić stigao na teren.

Predsednik je dočekan velikim aplauzom.

Istakao je da ovde hoće da kaže ono šta nije ispunjeno, za opštinu Brus i Vignjište.

- To ćemo da krenemo da radimo do kraja ove godine. Ono što je za vas važno jesu putevi. Pre kraja oktobra krenućemo sa 350 miliona dinara, 15 kilometara asfaltiranja puteva u opštini Brus. Sada ćemo krenuti sa gotovo 3 milinoa evra, za 7 do 10 dana, tako da ćemo ukupno u opštini Brus da uložimo samo u puteve 6 miliona evra.

Najavio je i investitora čije bi preduzeće trebalo da zaposli 150- 200 ljudi.

Vučić je potom govorio o projetku "Vračar" ovde u Brusu koje će koštati 6 miliona evra.

- To će početi u drugoj polovini sledeće godine. Do tada završavamo svu dokumentaciju i to je ono što možemo da uradimo i plus trotoar u Brzeću.

Jedna meštanka, gospođa Smiljković, zatražila je od predsednika 7.5 kilometara puta, ali predsednik je istakao da joj to ne može obećati.

- Za ovo što smo spremili kao program, jedan deo će krenuti odmah. Veći deo programa kreće u drugoj polovini oktobra. Svako selo u Bruskoj opštini dobiće deo asfalta. Gledamo to da podelimo tako da svako bude više zadovoljan.

Foto: Novosti

Jedna sugrađanka je rekla predsedniku kako je godinu dana nezaposlena iako nije član ni jedne vladajuče partije.

- Siguran sam da možete naći posao i ako niste član bilo koje partije. Ova je zemlja slobodna, imate svu mogućnost privatne inicijative. U Brusu imamo preko 400 preduzetnika, možete da osnujete preduzeće sa ovakvom ili onakvom odgovoronošću. Vi u stvari tražite posao u državnom sektoru? Ako ste profesor srspkog jezika, ne mogu da vam obećam, ali ćemo pokušati da vam nađemo posao u nekoj školi. Pokušaćemo da vam pružimo odgovor u roku od dva ili tri dana.

Jedan od meštana zamolio je predsednika plačući da se napravi igralište za decu u Graševcima.

- Što plačeš zbog toga? Ako ima dece u selu to nam je najmanji problem. Uradićemo igralište.

Foto: Novosti

Predsenik je potom nastavio obilazak preduzeća.

Raspitivao se kakva je malina ove godine i da li su svi zadovoljni cenom.

Upitao je da li može država nekako da pomogne.

- Imamo mogućnosti. Hoćete mašinu neku? Ima i bespovratna sredstva, ona su do 43 hiljade evra. TRo vam je najlakše, nije kredit.

Predsednik je upitan da prokomentariše kolko godišnje Brus zaradi.

- Ne mogu ni 50 hiljada evra, ni sto hiljda evra ne mogu. Čuli ste ljude, do ovde je urađeno, ali fali mi još ovo i još ovo. Uvek će tako da bude. Brus je vrlo teška opština brdsko-planinska. Nije lako sve uraditi ali moramo da se potrudimo. Meni je za Čolića važno da vidi da mi njima hoćemo da pomognemo da bi oni mogli poljoprivredi. Da znaju da imaju nepovratna sredstva i najpovoljnije kredite kakve niko u Evropi ne daje.

Predsednik je upitan da prokomentariše požar iz 2007 gde je izgorelo 3,000 hektara u Deliblatskoj peščari.

- Takve stvari se događaju i događaće se zbog promene klime. Naše je samo da kupimo opremu i da se tome suprotstavimo. A ja da kukam i da svaki dan pronalazim odgovore i svakog dana da se nešto branim, stvarno nema smisla. Ako to ljudi vide, hvala im, ako ne vide, šta ja tu mogu da radim. Vidim da su i puštali snimke koje je pravila veštačka inteligencija, i ja sad treba da objašnjavam svuda da je to veštačka inteligencija i ne vredi. Nama vesti na nacionalnoj frekvenciji čita veštačka inteligencija. Takvo vam je vreme došlo.

Upitan da promentariše da se vatrogasc Plemić prodao da sendvič:

- To je toliko jadno. To sam ja doeno da se poslužimo u to vreme. To su najbolji sinovi ove zemlje. Šta da radite, dođe vreme kada talog i mulj ispliva na površinu.

O jezivoj poruci blokadera povodom smrti dekanke Medicinskog fakulteta predsednik je istakao da izražava saučešće.

- Izražavam saučešće porodici Bajčetić. To je fantastična i divna žena. Mnogo čime zadužila je Srbiju, a nemojte ljude u ajvnoj sferi da delite na dobre i loše poloitičare već na dobre i loše ljude, a ovi koji se raduju nečijioj smrti samo pokazuju šta bi ovoj zemlji napravili.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

FOTO: Novosti

Kako je saopštila služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, Vučić će danas u 10 sati obići preduzeće za organsku proizvodnju voća ''Čolići plus d.o.o.'' u Brusu.

Predsednik će potom u 10.45 posetiti vinariju ''Cvetković'' u Stanjevu, u opštini Aleksandrovac.

Za 11.45 predviđen je obilazak radova na izgradnji novog vrtića ''Biseri'' u Trsteniku.

Za 12.35 predviđen je obilazak Regionalnog industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu.

Vučić će u 13.15 obići radove na izgradnji Doma boraca grada Kruševca.

Za 14.05 predviđen je obilazak domaćinstva porodice Vučetić u naselju Parcane, u opštini Varvarin.

Predsednik će u 15.10 obići domaćinstvo porodice Gagić u Pločniku, u opštini Ćićevac.