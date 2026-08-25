KOKANOVIĆ DELI LEKCIJE O EKOLOGIJI, A TVRDNJE MU PALE U VODU: Demanti stigao tamo gde ga je najmanje očekivao (VIDEO)
DOK optužuje druge za uništavanje prirode, Kokanovića sustižu njegove ranije izjave, ali i pitanja o dokazima za tvrdnje koje iznosi.
Zlatko Kokanović, samozvani ekolog i jedan od najglasnijih opozicionih aktivista, ponovo je pokušao da uznemiri javnost pričama o navodnom uništavanju prirode, ali su mu se sopstvene izjave i činjenice još jednom obile o glavu.
Kokanović je pred kamerama optuživao vlast za "velika nepočinstva prema prirodi", predstavljajući sebe kao velikog borca za životnu sredinu.
Međutim, upravo je on ranije javno govorio o izlivanju fekalija na zemljište, zbog čega njegove današnje lekcije o ekologiji zvuče najmanje licemerno.
I dok drugima spočitava odnos prema prirodi, Kokanovića sustižu njegove sopstvene reči i postupci.
Šta je govorio, pogledajte OVDE.
Tu se, međutim, nije zaustavio.
Kokanović je otišao korak dalje i pokušao da požare i situaciju na Deliblatskoj peščari poveže sa navodnim planovima za izgradnju vetroparka, iako za takve tvrdnje nije ponudio konkretne dokaze.
Njegova konstrukcija ubrzo je počela da se raspada, i to upravo u programu televizije Nova S, gde je jasno navedeno da na teritoriji Deliblatske peščare nikakav vetropark nije planiran.
- Na teritoriji Deliblatske peščare nije planiran nikakav vetropark - navedeno je u programu.
Tako je Kokanović praktično dobio demanti tamo gde ga je verovatno najmanje očekivao.
Samo dan ranije, Kokanović je takođe u programu Nove S iznosio teške optužbe povezujući požare u Srbiji sa navodnim pripremanjem terena za rudnike i vetroparkove. Kada je, međutim, upitan ima li konkretne dokaze za ono što govori, priznao je da raspolaže samo snimcima sa društvenih mreža i televizija.
Od velikih optužbi do priznanja da konkretnih dokaza nema - Kokanovićeva priča ponovo se raspala čim je suočena sa jednostavnim pitanjem: Na osnovu čega iznosi takve tvrdnje?
Dok pokušava da se predstavi kao zaštitnik prirode i građanima deli lekcije o ekologiji, njegove ranije izjave i neproverene tvrdnje iznova otvaraju pitanje koliko njegovi javni nastupi imaju veze sa činjenicama, a koliko sa pokušajem političkog obračuna i podizanjem tenzija.
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