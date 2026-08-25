Politika

VUČIĆ NAJAVIO VELIKU VEST: Počinje rekonstrukcija opšte bolnice u Kruševcu, evo i kada

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25. 08. 2026. u 13:24

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas se nalazi u poseti Rasinskom okrugu, gde obilazi tekuće projekte i razgovara sa građanima

ВУЧИЋ НАЈАВИО ВЕЛИКУ ВЕСТ: Почиње реконструкција опште болнице у Крушевцу, ево и када

Foto: Novosti

Predsednika je veliki broj ljudi sačekao u Kruševcu, i on je rekao da se ovaj grad izgradio ogromnim trudom samih ljudi, Bratislava Gašića i države.

- Uspevali smo da uradimo velike stvari, ali ja neću da pričam sada o lokalnim putevima, pošto za nekoliko dana krećemo da radimo mnogo njih. Ono što sam obećao ranije a nismo krenuli, a što ćemo svakako da radimo u narednih godinu dana, to je rekonstrukcija opšte bolnice u Kruševcu. Mislim da je to najvažnije - rekao je on.

Vučić dodaje da će biti izgrađena nova moderna hala "Lazar".

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