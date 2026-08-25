KURTIJEVA POLICIJA NASTAVLJA TEROR NAD SRBIMA: Novi incident u Kosovskoj Mitrovici (VIDEO)

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OPŠTINA Severna Mitrovica saopštila je da je opštinska inspekcija obustavila radove na rušenju nekoliko objekata u Bošnjačkoj mahali, navodeći da izvođač nije imao važeću dozvolu za njihovo rušenje, dok je, kako navode, tzv. kosovska policija ometala opštinske službenike u vršenju njihovih dužnosti i privela ih u policijsku stanicu.
Kako navode, na zahtev zabrinutih građana zbog planirane izgradnje stambenih objekata u Bošnjačkoj mahali, Direkcija za inspekciju je reagovala i tražila uvid u opštinsku dokumentaciju. Naglašavaju da je ceo proces obrade predmeta, od prenamene zemljišta pa sve do izdavanja dozvola za rušenje postojećih objekata i izgradnju novih, odgovornost prethodnog rukovodstva Opštine Severna Mitrovica na čelu sa albanskim gradonačelnikom.
- Uvidom u dosije predmeta koji je obrađen od strane prethodnog opštinskog rukovodstva utvrđeno je da je izdata dozvola za rušenje zapravo istekla 18.08.2025. Uvidom u geoportal 'Kosova' utvrđeno je da je u toku rušenje objekata koji se zapravo nalaze na opštinskoj parceli i za rušenje istih izvođač radova u stvari nikada nije ni dobio dozvolu Opštine. S tim u vezi, opštinska inspekcija je izašla na teren i izvođaču radova naložila momentalnu obustavu bilo kakvih aktivnosti do daljnjeg - objašnjavaju u saopštenju.
Pravni tim lokalne samouprave je detaljnim uvidom u predmet utvrdio sumnju na niz proceduralnih nepravilnosti zbog kojih će Opština Severna Mitrovica pokrenuti krivični postupak protiv lica koja su učestvovala u, kako tvrde, nelegalnim radnjama ovog procesa.
- Apsurd u celoj situaciji je postupanje policije koja ponovo, umesto da pruži asistenciju opštinskim službenicima, iste ometa u vršenju svojih dužnosti i obaveza i privodi ih u policijsku stanicu, u kojoj se u trenutku objave ovog saopštenja i dalje nalaze - zaključuje se u saopštenju.
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