EMOTIVNA PRED 25 HILJADA LJUDI: Milica Pavlović se raznežila u rodnom gradu Leskovcu na "Roštiljijadi", spektakl prenosila televizija iz Grčke

Pop zvezda Milica Pavlović priredila je spektakularan koncert u svom rodnom Leskovcu pred više od 25 hiljada ljudi, koji su se okupili da podrže svoju sugrađanku i zajedno sa njom pevaju njene najveće hitove.

Foto: Nikola Radišić

Ovo je drugi put da mlada muzička zvezda peva u svom rodnom mestu, pre četiri godine u okviru obeležavanja Dana grada i sinoć, na otvaranju 36. Roštiljijade.

Ovoliki odziv publike nije iznenadio organizatore, imajući u vidu koliko je Milica voljena i cenjena na jugu Srbije. Odrasla je sa bakom i dekom u selu Gornji Bunibrod, koje s ponosom ističe tokom cele svoje karijere, dok je srednju muzičku školu „Stanislav Binički“ završila upravo u Leskovcu.

Kako su nam otkrili organizatori, ovo je do sada najposećeniji koncert jedne muzičke zvezde u njhovom gradu, a posebnu emociju kod Milice probudila je činjenica da su se u publici našli svi njeni prijatelji iz škole, profesori i veliki broj rodbine koju ima na jugu.

Pred sam koncert, Pavlovićevu je ugostio gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, koji je upriličio prijem povodom njenog dolaska na otvaranje 36. Roštiljijade koju svake godine otvara najveće muzičko ime regiona.

Cvetanović je istakao da su njeni sugrađani ponosni na sve što je Milica činila, ali i dalje čini za svoj grad, naglasivši da je ona simbol uspeha, energije i predanog rada.

- Kao što vidite, okupio se veliki broj dece da vas pozdravi, jer ste za njih simbol uspeha, energije, rada i svega onoga što predstavlja osoba koja je svojim trudom pokazala da sve barijere mogu da se sklone sa strane. Posebno nam je drago što ćete nastupati u gradu iz kojeg dolazite i za koji ste, kako i sami često kažete, veoma emotivno vezani - rekao je gradonačelnik Leskovca, uručivši Milici cveće i poklone. Foto: Nikola Radišić

Pavlovićeva nije krila emocije, a potom se obratila prisutnima.

- Čast mi je što sam večeras ovde i što ću nastupati pred publikom iz Leskovca i okoline. Mi smo najbolji domaćini! Proputovala sam pola sveta, a ima još mnogo toga što želim da vidim, ali sa sigurnošću mogu da kažem da su ljudi sa juga Srbije, njihovo gostoprimstvo, energija, ali i naši pevači i sportisti, nešto na šta možemo da budemo veoma ponosni.

Milica je posebno emotivno govorila o deci koja su je dočekala i poželela im da njen primer, nekome od njih bude inspiracija.

- Volela bih da u bliskoj budućnosti na ovom mestu vidim neku devojčicu koja je možda večeras ovde ili koja će nas pratiti putem malih ekrana i da joj moj primer bude podstrek da radi na svojim snovima, da veruje u sebe i da nikada ne dozvoli bilo kome da joj slomi krila govoreći joj da nije na dobrom geografskom položaju ili da ne može da uspe zato što nije iz glavnog grada, poručila je regionalna muzička zvezda koja sa ponosom nosi epitet Kraljice juga.

Naime, nakon objavljivanja albuma „Posesivna“ na kojem se našla numera „Petnaestica“ koju je za nju uradio Cobi, mlada zvezda održala je spektakularni koncert pod nazivom „Kraljica juga“ u prepunoj hali „Čair“ i od tada zvanično nosi ovu titulu, koju je usvojio čak i gradonačenik Leskovca koji ju je oslovio kao kraljicu.

- Mogu samo da se zahvalim Cobiju. Od Senjorite sam sada Kraljica juga, hvala! Prija mi, laska mi i srećna sam što sam ovde večeras. Nekada sam dolazila i mahala izvođačima, bila radosno dete koje je zamišljalo da se nađe na toj pozornici i da se bavi pevanjem. Danas imam svoju muziku, produkcijsku kuću i karijeru. Ta mala Milica je porasla i došla je da zapeva ovde, rekla je pop zvezda, a onda se uputila ka bini gde ju je dočekala nepregledna masa ljudi.

Već na prve taktove numere „Caka“, kojom je otvorila koncert, publika je pala u trans. Euforija nije jenjavala do samog kraja, a Milica je tokom više od dva sata ređala hitove „Kleo“, „Ti me nerviraš“, „Derište“, „Boginja“, „Provereno“, „Lav“, „Šećeru“, „Mogla sam“, „Ona nosi Pradu“ i mnoge druge.

Leskovčani i gosti "Roštiljijade" uglas su pevali svaki stih, dok je Milica uživala u prizoru koji će joj, po svemu sudeći, ostati među najemotivnijim trenucima karijere. Sve vreme koncerta u publici su se mogli videti transparenti sa fotografijama pop zvezde, dok je do bine stigao veliki broj poklona. Foto: Nikola Radišić

Nema sumnje da titula „Kraljice juga“ nije došla slučajno, jer je Milica još jednom pokazala zbog čega je jedna od najvećih regionalnih pop zvezda, a još jedan dokaz stigao je i kada je grad Leskovac dobio upit da njen koncert prenosi i jedna televizije iz Grčke gde je pop zvezda izuzetno cenjena, pa se tako televizijska ekipa našla na bini sa Pavlovićevom.

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