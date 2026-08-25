Fudbal

Grmljavina u Humskoj: Bivši trener Partizana zagrmeo: "Stranci idu u 2 noću, skitaju Beogradom"...

Новости онлајн/С.С.

25. 08. 2026. u 14:42

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Ništa nije hteo da prećuti nekadašnji igrač i šef stručnog štaba crno-belih.

Грмљавина у Хумској: Бивши тренер Партизана загрмео: Странци иду у 2 ноћу, скитају Београдом...

FOTO: FK Partizan

Sve je teža situacija za klub iz Humske, naročito jer se približava petak kada je kompletno rukovodstvo, zajedno sa trenerom Sašom Ilićem odlučilo da podnese ostavke.

Bez obzira na ishod revanša plej-ofa Lige konferencija protiv Hetafea, vrhuška i šef stručnog štaba Partizana odlučili su da dignu sidro.

Nisu samo očajni rezultati faktor, već i nedisciplina pojedinih igrača, na koju je ukazivano više puta.

Foto Youtube printscreen

O svemu tome iskrneo je govorio Ivan Golac, nekad proslavljeni fudbaler a kasnije i trener crno-belih.

"Čujem od fudbalera Partizana šta se sve tamo radi. Dobro sam informisan", rekao je Golac i dodao: "Stranci idu u 2.00 noću i skitaju Beogradom, prave komedije. I to je Partizan danas. Nedisciplina, nepoštovanje prema treneru i klubu su današnja slika Partizana. Kad igrač ne uradi ono što trener od njega traži, on pokazuje da ga ne poštuje. I zna se šta posle sledi. Eno je kapija, da te ne vidim više! Lažemo i obmanjujemo sebe i druge, već godinama", rekao je Golac za "Kurir".

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