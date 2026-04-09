VUČIĆ ZAVRŠIO KONSULTACIJE: Obratio se Vučević - Prioritet je interes države i briga o građanima (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je održao konsultacije sa predstavnicima stranaka Srpske napredne stranke i Udruženih sindikata Srbije Sloga.

Obraćanje Miloša Vučevića

Na početku obraćanja Vučević je istakao da su imali sadržajan razgovor sa predsednikom, te da su zadovoljni što je predsednik pokrenuo širi društveni dijalog.

- To je ono što je nasušno potrebno zajednici i svim garađnima. Teme su bile raznolike - rekao je on, te dodao da SNS sledi sednica Predsedništva i glavnog odbora SNS Srbije, kojoj predsednik Srbije zbog obaveza neće moći da prisustvuje.

Vučević kaže da će i unutar SNS biti otvoren širi dijalig, te da će tokom aprila pokušati da obave što više razgovora na svim nivoima.

- Naš prorgram koji ćemo ponuditi građanima je podudaran sa programom Srbija 2030, ali mi ćemo da izađemo i sa predlogom pred predsednika i građane kako vidimo Srbiju u budućnosti. Govorim o ključnim geopolitičkim temama. Da li je budućnost u Evropi ili treba drugačije da se opredelimo strateški, sve ono što je od ključnog značaja po poitanju nacije i države - rekao je on te dodao da ne razume zašto ljudi koji se zalažu za vanredne izbore odbijaju da razgovaraju.

- Da bude gore odbijaju da razgovaraju sa predsednikom koji je jedini po Ustavu i Zakonima naše države nadležan nadležan da odlučuje o raspisivanju izbora, a pri tome razgovaraju sa Piculom i ostalim emisarima iz drugih država, a ne razgovaraju unutar naše države. Nama je potreban društveni mir u Srbiji, a mi ne vidimo kako doći do konsenzusa ako nema dijaloga, i nema razgovora među svim akterima, ako ne razgovara u Srbiji... Ono što vidimo danas je da veliki deo onih koji su podržali ili učestvovali u blokadama 2024. i 2025. danas imaju drugačiji pogled, deo njih se i kaje i traže promene, ali ne one koje nude blokaderi, već one za koje verujem da naša opcija može da ponudi- kazao je Vučević.

Dodaje da je SNS spreman za izbore kad god da budu.

- Prioritet je interes države i briga o građanima, šta je najbolje sa sve građane Srbije i tu argumentaciju ćemo prihvatiti od strane predsednika i Vlade kada se bude donosila odluka o raspisivanju izbora - kazao je Vučević.

- Sadržajan i vrlo konstruktivan razgovor, slede razgovori unutar SNS, i mi smo spremni da razgovaramo sa svima, potreban nam je društveni dijalog jer nas on jedini vodi ka društvenom miru, očuvanju otadžbine i svih naših građana - zaključio je Vučević.

Počele konsultacije Vučića sa predstavnicima SNS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima Srpske napredne stranke u okviru konsultacija koje vodi sa političkim strankama.

Predstavnici SNS stigli kod Vučića

Predstavnici Srpske napredne stranke, Miloš Vučević njen predsednik, te funkcioneri Ana Brnabić, Siniša Mali, Darko Glišić i Milenko Jovanov stigli su u zgradu predsedništva na konsultacije sa Vučićem.

Završene konsultacije Vučića sa predstavnicima Udruženih sindikata "Sloga"

Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića u okviru konsultacija sa političkim strankama, sa predstavnicima Udruženja sindikata Srbije "Sloga" završen je oko 12.15 časova.

U Generalni sekretarijat predsednika Republike, na sastanak sa predsednikom, oko 11.30 časova došao je predsednik Udruženja sindikata Srbije "Sloga" Željko Veselinović sa saradnicima.

Tokom obraćanja posle konsultacija Veselinović je istakao sa je razgovor ključan za sve i da će se uvek odazvati na poziv predsednika.

- Nijedna razbijena glava, nijedan život nije vredan bilo kakvih izbora, zaključio je on i naglasio da razgovor apsolutno nema alternativu jer su oni ljudi koji su za kompromis, razgovore i dogovore.

Vučić razgovara sa Slogom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije sa političkim strankama sastankom sa predstavnicima Udruženog sindikata Srbije "Sloga".

U Generalni sekretarijat predsednika Republike, nešto posle 11.30 časova, stigao je predsednik Udruženja sindikata Srbije "Sloga" Željko Veselinović sa saradnicima.

Stigli predstavnici Udruženih sindikata Srbije Sloga

Kako je pretheodno najavljeno na sastanak sa predsednikom Srbije stigli su predstavnici Udruženih sindikata Srbije.

Nastavak konsultacija

Kako je saopšteno iz predsedništva, Vučić će u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike nastaviti konsultacije sa početkom u 11.30 časova, kada će se sresti sa predstavnicima Udruženih sindikata Srbije Sloga.

Konsultacije sa predstavnicima Srpske napredne stranke održaće sa početkom u 12.30 časova. U utorak su u zgradi Predsedništva održane konsultacije predsednika Srbije sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.

Vučić je pre toga u ponedeljak održao konsultacije sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda, a u petak, 3. aprila prve konsultacije održane su sa Pokretom socijalista, Savezom vojvođanskih Mađara i Strankom pravde i pomirenja.

Teme ovih konsultacije jesu vanredni parlamentarni izbori i odnos prema EU, kao i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.