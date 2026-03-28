"KAKVO LICEMERJE" Đukanović o Niniću: Nemilice je u emisijama bukvalno presuđivao mnogima
ZANMLjIVO je da kolega Ivan Ninić optužuje vrh srpske policije da se ponaša tabloidno u vezi sa tragedijom na Filozofskom fakultetu, kaže advokat Vladimir Đukanović.
- Postavlja se pitanje da li čovek koji komentariše predmete u kojima ne učestvuje i koji gotovo u svim tajkunskim medijima gostuje kao tužilac, a ne kao advokat, ima pravo da ovako nešto izjavi? On koji je nemilice u emisijama bukvalno presuđivao mnogima, čak i pre nego što bi se istraga pokrenula, daje sebi za pravo ovako nešto da govori. Setimo se samo kako se ponašao u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu kada je praktično u medijima pisao optužnicu i na pravdi Boga medijski čerečio ljude. Kakvo licemerje! - naveo je on.
