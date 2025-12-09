"PRIRODA NEMA ALTERNATIVU": Macut i Pavkov na obeležavanju završetka prve faze ekološke kampanje za mlade

U PALATI Srbija danas je organizovana svečanost povodom završetka prve faze nacionalne ekološke kampanje za mlade "Priroda nema alternativu. Zato deluj i ti!", kojoj su prisustvovali premijer dr. prof Đuro Macut i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.

Foto: Novosti

Macut i Pavkov će u okviru svečanosti uručiti zahvalnice volonterskim timovima koji su učestvovali u kampanji.

Kampanju "Priroda nema alternativu. Zato deluj i ti!" pokrenulo je resorno ministarstvo 1. septembra sa ciljem podsticanja na zajednički angažman mladih u očuvanju prirode širom Srbije.

Mladi su tokom kampanje širom Srbije imali brojne aktivnosti, od neophodnih akcija čišćenja, sadnje i oplemenjivanja lokalnih sredina, upoznavanja i konkretnog učestvovanja u zaštiti biodiverziteta i upravljanja zaštićenim područjima, zaštićenim vrstama, kao i bližeg upoznavanja šta sve čini lepotu profesije čuvara prirode.