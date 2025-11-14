NOVI RAT MEĐU BLOKADERIMA: Opšta tuča, sada izbacili profesora iz svojih redova
NOVE svađe i podele među blokaderima. Ovoga puta blokaderi su zaratili u Kragujevcu.
Naime, kako prenose opozicioni mediji, takozvani Slobodni univerzitet u Kragujevcu objavio je da je na plenumu jednoglasno izglasao nepoverenje docentu Vukašinu Slavkoviću, dosadašnjem članu ove organizacije zbog, kako je istaknuto, ozbiljnog kršenja internih pravila Slobodnog univerziteta i javnog osporavanja demokratskog oblika odlučivanja.
Ova odluka naišla je na brojne reakcije javnosti, a niko od profesora iz Slobodnog univerziteta nije želeo da je javno komentariše, pa ni sam Slavković.
Profesor Fakulteta inženjerskih nauka Mirko Blagojević kaže da je zatečen ovom odlukom i zahteva od Slobodnog univerziteta da još jednom o svemu razmisle.
Još jednom su blokaderi zaratili u svojim redovima i međusobno se podelili. Kad im se neki ne sviđa - odmah ga izbacuju. To je "demokratija" po blokaderskom receptu.
