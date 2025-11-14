VUČIĆ SA BRITANSKIM SAVETNIKOM ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Dijalog i razumevanje najbolji put za prevazilaženje izazova

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa savetnikom za nacionalnu bezbednost premijera Ujedinjenog Kraljevstva Džonatanom Pauel.

Foto: Printksrin instagram

- Dobar razgovor sa savetnikom za nacionalnu bezbednost premijera Ujedinjenog Kraljevstva. Razmenili smo mišljenja o unapređenju naših bilateralnih odnosa, situaciji u regionu i aktuelnim geopolitičkim okolnostima.

- Saglasili smo se da je očuvanje mira i stabilnosti od ključnog značaja, kao i da dijalog i međusobno razumevanje ostaju najbolji put za prevazilaženje izazova sa kojima se suočavamo - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.