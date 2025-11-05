"BAŠ TAJ ČOVEK JE UREDNIK VESTI!" Vučić o jezivom snimku urednika RTS-a: To je slika i prilika dobrog dela RTS-a!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori za Informer televiziju o udarnim političkim temama.

Foto: Printscreen/Informer

Vučić je između ostalog govorio i o jezivom snimku na kojem jedan od urednika RTS-a nastrašnije vređa i kune građane okupljene u tzv. Ćacilendu, želeći im da im "deca i svi u kući pocrkaju od raka".

- Noćne vesti sam gledao na RTS, baš taj čovek je to uređivao. Baš taj čovek je urednik vesti na RTS, čoveke koji želi smrt deci i većini građana Srbije. Bio sam šokiran tom izjavom, ali sam tada rekao da te vesti nisu vesti, već jeziva propaganda u korist blokadera, ali to nisam video nekad ni na N1. To je slika i prilika dobrog dela RTS-a i u šta se pretvorilo sve to. Nije slučajno što smo držali skupove ispred RTS-a. Ali da vi pretite nečijoj deci i proklinjete nečiju decu i kažete "Dabogda vam deca obolela od raka", ja mislim da je nemoguće reći za tu osobu da je normalna, a kamoli da radi na javnom mestu i učestvuje u javnom diskursu - naveo je Vučić.

Pogledajte snimak urednika RTS-a: