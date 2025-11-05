Politika

"BAŠ TAJ ČOVEK JE UREDNIK VESTI!" Vučić o jezivom snimku urednika RTS-a: To je slika i prilika dobrog dela RTS-a!

В.Н.

05. 11. 2025. u 13:03

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori za Informer televiziju o udarnim političkim temama.

БАШ ТАЈ ЧОВЕК ЈЕ УРЕДНИК ВЕСТИ! Вучић о језивом снимку уредника РТС-а: То је слика и прилика доброг дела РТС-а!

Foto: Printscreen/Informer

Vučić je između ostalog govorio i o jezivom snimku na kojem jedan od urednika RTS-a nastrašnije vređa i kune građane okupljene u tzv. Ćacilendu, želeći im da im "deca i svi u kući pocrkaju od raka"

- Noćne vesti sam gledao na RTS, baš taj čovek je to uređivao. Baš taj čovek je urednik vesti na RTS, čoveke koji želi smrt deci i većini građana Srbije. Bio sam šokiran tom izjavom, ali sam tada rekao da te vesti nisu vesti, već jeziva propaganda u korist blokadera, ali to nisam video nekad ni na N1. To je slika i prilika dobrog dela RTS-a i u šta se pretvorilo sve to. Nije slučajno što smo držali skupove ispred RTS-a. Ali da vi pretite nečijoj deci i proklinjete nečiju decu i kažete "Dabogda vam deca obolela od raka", ja mislim da je nemoguće reći za tu osobu da je normalna, a kamoli da radi na javnom mestu i učestvuje u javnom diskursu - naveo je Vučić. 

Pogledajte snimak urednika RTS-a:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

PREZIR, NEPRAVDA: Balkanac opisao s kakvim se MUKAMA suočava u Austriji
Svet

0 0

PREZIR, NEPRAVDA: Balkanac opisao s kakvim se MUKAMA suočava u Austriji

AUSTRIJA je zemlja sa stabilnom ekonomijom i visokim standardom života, što je čini privlačnom destinacijom za imigrante – od radnika iz zemalja EU i Balkana do onih s Bliskog istoka i iz Azije. Uprkos razvijenosti i bezbednosti, mnogi stranci se tamo suočavaju sa teškoćama integracije i diskriminacijom na poslu.

05. 11. 2025. u 07:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MIRA BANJAC OČI U OČI SA TITOM Rekao joj: Što to mene pitaš? Zovite me za bravarske radove!

MIRA BANjAC OČI U OČI SA TITOM Rekao joj: "Što to mene pitaš? Zovite me za bravarske radove!"