OBJAVA RATA, UHVATILI SMO GOLUBA PISMONOŠU NA VREME: Orban o slanju ruske imovine Kijevu

AKO bi Evropska unija konfiskovala zamrznutu rusku imovinu i poslala sredstva Kijevu, to bi bila objava rata, a onda bi prisustvo zapadnih trupa u Ukrajini bilo pitanje vremena, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

Foto: Tanjug/AP

On je istakao da je Mađarska u Briselu sprečila neposrednu pretnju ratom.

- Zaplenom ruske imovine, Evropa bi poslala objavu rata, ali smo uhvatili goluba pismonošu baš na vreme. Ne sećam se da su devizne rezerve konfiskovane tokom ratova. O tome se može razgovarati nakon što se sukob završi. Ali to ne možete raditi tokom rata, jer to znači da ste ušli u rat, ušli ste u sukob. Samo je pitanje vremena kada će i vaši vojnici završiti tamo - rekao je Orban, govoreći na događaju u Segedinu, prenose RIA Novosti.

U petak je završen samit u Briselu, što je rezultiralo privremenim odustajanjem EU od zaplene ruske imovine i odlukom da Ukrajini obezbedi zajam od 90 milijardi evra iz sopstvenog budžeta.

(RT Balkan)