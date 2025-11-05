Politika

"DABOGDA IM DECA POCRKALA OD RAKA" Novinar-blokader sa RTS-a kune građane u Ćacilendu (VIDEO)

В.Н.

05. 11. 2025. u 11:35

STRAŠNO, jezivo, bolesno... Ne postoji dovoljno jaka osuđujuća reč za ovu scenu!

ДАБОГДА ИМ ДЕЦА ПОЦРКАЛА ОД РАКА Новинар-блокадер са РТС-а куне грађане у Ћациленду (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Na društvenoj mreži TikTok pojavio se snimak - isečak iz lajv prenosa dešavanja kod Pionirskog parka. 

Akter ovog strašnog snimka je novinar-blokader sa RTS-a, kako ga u snimku predstavlja čovek koji i snima i koji ga intervjuiše, i koji najstrašnije vređa i kune građane okupljene u tzv. Ćacilednu. 

Na početku snimka on kaže "Došli smo ovde da podržimo Dijanu", a onda nastavlja: 

"Da ova stoka pomre od raka. Kao novinar... Dabogda im pocrkala deca, imali rak u kući svi do jednoga, stoko, stoko neprosvećena! Đubrad jedna, bićete razvlačeni!", dere se on u snimku. 

Pogledajte snimak:

