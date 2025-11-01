PROTEST BLOKADERA U NOVOM SADU: Milivojević jede burek, nasilnik Bjelogrlić se sunča na tvrđavi, srpske zastave im kazna
Blokaderi danas organizuju protest u Novom Sadu
"Srpske zastave su za nas kazna"
Profesorka blokaderka i drugarica Dinka Gruhonjića Smiljana Milinkov širi antisrpsku ideologiju.
- Novi Sad je i pre 1. novembra 2024. bio grad koji je bio kažnjen, bio je okrečen u boje srpske zastave! Kao da imaju posebnu potrebu da kazne Novi Sad!" - rekla je ona.
Godišnjica tragedije ili karaoke
Blokaderi su danas pozvali na, kako kažu, komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu, ali izgleda da su se opet zaneli, te zaboravili na žrtve jer na isti idu uz muziku i pesmu. Na društvenim mrežama ima dosta snimaka na kojima blokaderi pevaju i vesele se, te niko ne bi ni pomislio da je reč o komemorativnom skupu. Sada su u prvom planu dve blokaderke koje pevaju na sav glas, a na žrtve ni ne misle.
Na protestu je i lider DSS Srđan Milivojević koji jede burek na komemoraciji.
Na protestu blokadera su Radomir Lazović, Miroslav Aleksić, rektor Vladan Đokić. Takođe među njima je i nasilni glumac Dragan Bjelogrlić koji je brutalno pretukao kolegu Gagu Antonijevića.
