GODIŠNJICA TRAGEDIJE ILI KARAOKE?! Blokaderi tugu pretvorili u veselu šetnju, sećanje na poginule gubi se u pesmi i plesu (VIDEO)
Blokaderi su danas pozvali na, kako kažu, komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu, ali izgleda da su se opet zaneli, te zaboravili na žrtve jer na isti idu uz muziku i pesmu.
Na društvenim mrežama ima dosta snimaka na kojima blokaderi pevaju i vesele se, te niko ne bi ni pomislio da je reč o komemorativnom skupu. Sada su u prvom planu dve blokaderke koje pevaju na sav glas, a na žrtve ni ne misle.
Podsetimo, ovo inače nije prvi put da se ovako ponašaju, i prethodnih dana je bilo sličnih situacija. I na svaki raniji protest išli su uz muziku i pesmu. Redovno igraju kolo i vesele se, a žrtve ni ne pominju.
(Kurir)
