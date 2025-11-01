Politika

GODIŠNJICA TRAGEDIJE ILI KARAOKE?! Blokaderi tugu pretvorili u veselu šetnju, sećanje na poginule gubi se u pesmi i plesu (VIDEO)

В.Н.

01. 11. 2025. u 11:56

Blokaderi su danas pozvali na, kako kažu, komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu, ali izgleda da su se opet zaneli, te zaboravili na žrtve jer na isti idu uz muziku i pesmu.

ГОДИШЊИЦА ТРАГЕДИЈЕ ИЛИ КАРАОКЕ?! Блокадери тугу претворили у веселу шетњу, сећање на погинуле губи се у песми и плесу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Na društvenim mrežama ima dosta snimaka na kojima blokaderi pevaju i vesele se, te niko ne bi ni pomislio da je reč o komemorativnom skupu. Sada su u prvom planu dve blokaderke koje pevaju na sav glas, a na žrtve ni ne misle.

Podsetimo, ovo inače nije prvi put da se ovako ponašaju, i prethodnih dana je bilo sličnih situacija. I na svaki raniji protest išli su uz muziku i pesmu. Redovno igraju kolo i vesele se, a žrtve ni ne pominju. 

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)

OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)