ANA BRNABIĆ NA PRVOJ: Vučić poslao pet važnih poruka

PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić komentarisala je na TV Prva današnji govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića i pokušaj blokadera Miše Bačulova da lažira svoje trovanje.

Foto: Printscreen

Kaže da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas održao državnički govor i da je poslao jasne i hrabre poruke građanima. Istakla je da je Vučić danas u svom govoru poslao pet važnih poruka.

- Prva je poziv da sutra bude dan koji nas ujedinjuje. Druga važna poruka je da i kao predsednik može da razume ljutnju i razočaranje naših građana zbog toga što još nije odgovarao i da svi mi tražimo pravdu i da ćemo nastaviti da tražimo odgovornost. Treća poruka je da u miru i dostojanstveno odamo počast žrtvama pada nadstrešnice. Četvrta poruka je da sutra pogledamo sebe i naše greške i peta - poziv na dijalog u društvu - kazala je Ana Brnabić.

Foto: Printscreen

I ona se isto nada da će sutra biti dan koji nas ujedinjuje, a ne koji nas razdvaja.

Poziva građane da razmisle o tome šta bi bila prva posledica da je blokader Miša Bačulov uspeo u svojoj nameri.

- Bez ikakve sumnje, prva posledica bi bila ubistvo predsednika Aleksandra Vučića koji bi bio optužen da je pokušao da otruje jednog od opozicionara, ubistvo Vučićeve porodice i njegove dece. Šta bi to značilo za našu državu? Kakav bi to bio uvod u krvoproliće? U građanske sukobe nesagledivih razmera. Neverovatno je do koje mere su neki ljudi bili spremni da idu kako bi razorili ovo društvo, razorili ovu zemlju, ali bi, pre svega, to bio alibi za ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, njegove dece - navela je ona.

Kaže da više ne zna ni šta bi mogla da očekuje.

- Neverovatno je pomisliti na šta su ljudi spremni kako bi izazvali posledice koje žele da izazovu - rekla je ona.

Ističe da ne veruje da je Bačulov sam smislio plan da iscenira svoje trovanje.