VUČIĆ SA PREDSTAVNICIMA MISIJE MMF-A: Cilj očuvanje stabilnosti i dalji ekonomski rast
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji na čelu sa šefom Misije Anet Kjobe, sa kojima je razgovarao o aktuelnim ekonomskim kretanjima, fiskalnoj politici i reformskim prioritetima Republike Srbije.
"Naš zajednički cilj ostaje jasan, a to je očuvanje stabilnosti, fiskalne discipline i dalji ekonomski rast zasnovan na odgovornim politikama i reformama", naveo je Vučić na Instagramu i istakao da Srbija dosledno ispunjava obaveze iz aktuelnog aranžmana sa MMF-om i pokazuje da je pouzdan i predvidiv partner.
Predsednik je dodao da je razgovarano o ključnim temama, među kojima su fiskalna pravila i važnost ispunjenja ciljanog deficita, povećanje plata u javnom sektoru u skladu sa dogovorenim okvirom, kao i fiskalni rizici koji se odnose na javna preduzeća i lokalne samouprave.
Naglasio je da je posebna pažnja posvećena i merama za ograničavanje trgovinskih marži, novim zakonskim rešenjima u oblasti tržišne regulative i zaštite potrošača, kao i planovima za dalju liberalizaciju tržišta i jačanje konkurencije.
"U fokusu su bila i pitanja nastavka reformi u poreskoj upravi, unapređenje javnih investicija, modernizacija energetskog sektora, kao i mogući scenariji vezani za NIS i mere koje preduzimamo radi očuvanja sigurnosti snabdevanja i stabilnosti tržišta energenata", naveo je Vučić.
Prema njegovim rečima, razgovarano je i o sprovođenju projekata u okviru programa „Skok u budućnost – Srbija 2027“, koji će doprineti ubrzanju privrednog rasta i stvaranju novih radnih mesta. "Iako suočeni sa velikim izazovima, izazvanim trgovinskim nesuglasicama i tarifnim uslovljavanjima, uveren sa da ćemo kroz nastavak saradnje sa MMF-om nastaviti da jačamo otpornost naše ekonomije, čuvamo makroekonomsku stabilnost i obezbedimo još bolje uslove za investicije, razvoj i viši životni standard građana Srbije", istakao je predsednik Vučić.
