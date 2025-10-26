Politika

HRVATI JOŠ JEDNOM STAVILI DO ZNANJA: Mi stojimo iza rušenja Srbije!

В.Н.

26. 10. 2025. u 08:03

OD SLUŽBI, do medija, preko politike, edukacije, Blokadne kuharice, na svakom koraku su dokazi o umešanosti Hrvata u rušenje naše države!

ХРВАТИ ЈОШ ЈЕДНОМ СТАВИЛИ ДО ЗНАЊА: Ми стојимо иза рушења Србије!

Hrvati prave protest ispred naše ambasade, glumeći saosećajnost, a zapravo pokušavajući da Srbiju i Srbe predstave kao zločinački narod!

Pogledajte kako izgleda kampanja na mrežama kojom najavljuju ovaj protest: 

