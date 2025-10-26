Politika

REKE LJUDI I DIVNI PRIZORI NA ULICAMA: Veliki skupovi građana protiv blokada održani u Požarevcu, Kraljevu i Vranju (FOTO/VIDEO)

В.Н.

26. 10. 2025. u 10:30

SLOBODNI građani koji se protive blokadama okupili su se juče u Požarevcu, Kraljevu i Vranju.

Foto: Novosti

Prema proceni MUP-a, šetnjama protiv blokada pridružilo se gotovo 40.000 ljudi.

Kao i sa prethodnih skupova, građani su poručili da blokade ometaju normalan život i da žele da se slobodno kreću i rade, a svi skupovi su uredno prijavljeni.

I ovog puta - svi skupovi građana protiv blokada protekli su potpuno mirno i bez ikakvih incidenata. 

Pogledajte neke od najleših prizora juče zabeleženih: 

Foto: Novosti

Foto: novosti

Foto: novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

U Požarevcu su se skupu građana protiv blokada pridružili premijer Srbije prof. dr Đuro Macut i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, u Kraljevu su sa građanima ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, a u Vranju ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.

Kako je izgledalo okupljanje po gradovima pogledajte u KLIKOM OVDE! 

KAO predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu želim da upoznam javnost da odlazeći Visoki savet sudstva koji faktički kontroliše Jasmina Vasović, predsednica Vrhovnog suda Srbije, ubrzano vrši izbor sudija kako bi obezbedili da Vasovićka i njena tzv. "čačanska pravosudna organizovana kriminalna grupa" utvrde svoj uticaj u pravosuđu, naveo je dr Uglješa Mrdić, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS.

