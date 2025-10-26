REKE LJUDI I DIVNI PRIZORI NA ULICAMA: Veliki skupovi građana protiv blokada održani u Požarevcu, Kraljevu i Vranju (FOTO/VIDEO)
SLOBODNI građani koji se protive blokadama okupili su se juče u Požarevcu, Kraljevu i Vranju.
Prema proceni MUP-a, šetnjama protiv blokada pridružilo se gotovo 40.000 ljudi.
Kao i sa prethodnih skupova, građani su poručili da blokade ometaju normalan život i da žele da se slobodno kreću i rade, a svi skupovi su uredno prijavljeni.
I ovog puta - svi skupovi građana protiv blokada protekli su potpuno mirno i bez ikakvih incidenata.
Pogledajte neke od najleših prizora juče zabeleženih:
U Požarevcu su se skupu građana protiv blokada pridružili premijer Srbije prof. dr Đuro Macut i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, u Kraljevu su sa građanima ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, a u Vranju ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.
