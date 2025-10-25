Politika

GRAĐANKE POŽAREVCA: Da pokažemo kako izgleda pristojna Srbija

V.N.

25. 10. 2025. u 17:37

GRAĐANI koji se protive blokadama okupili su se danas u Požarevcu da pokažu kako izgleda pristojna Srbija.

ГРАЂАНКЕ ПОЖАРЕВЦА: Да покажемо како изгледа пристојна Србија

Foto: Novosti

 - Došla sam danas da pokažem kako izgleda pristojna Srbija. Mi imamo jednu državu, jednu Srbiju. Na ovaj način želim da doprinesem da sačuvamo mir i stabilnost - poručuju građanke Požarevca.

