UMRO JUGOSLAV KOSTIĆ: Nakon kraće bolesti preminuo jedan od osnivača SPS

JUGOSLAV Kostić, nekadašnji predsednik Skupštine Vojvodine i član poslednjeg Predsedništva SFRJ preminuo je danas u Staroj Pazovi u 86. godini.

Foto: Pixabay

Od Kostića, jednog od osnivača SPS, se oprostio i ministar Ivica Dačić.

- Jugoslav Kostićje bio jedan od najistaknutijih boraca protiv vojvođanskog separatizma i autonomaštva krajem 80-tih godina 20. veka. Iskreno se zalagao za ustavne promene i jedinstvo Srbije.

Kostić je obavljao brojne odgovorne dužnosti. Bio je predsednik SO Stara Pazova, predsednik predsedništva SAP Vojvodine, član predsedništva SFRJ, savezni poslanik.

Takođe, bio je jedan od osnivača SPS i dugo godina član Glavnog odbora SPS.

- Druga Jugoslava Kostića pamtićemo kao iskrenog socijalistu, skromnog i časnog čoveka koji se borio za principe socijalne pravde, solidarnosti i jednakosti među ljudima i narodima - navodi se u telegramu saučešća ministra Dačića.

Ko je bio Jugoslav Kostić

Rođen je 19. februara 1939. godine u selu Rudine, kod Zvečana. Osnovnu školu završio je u Banjskoj, gimnaziju u Kosovskoj Mitrovici a Poljoprivredni fakultet u Beogradu.

Radio je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu „Sirmijum” u Sremskoj Mitrovici. Od 1976. do 1986. bio je član Izvršnog veća Skupštine opštine Stara Pazova, a od 1986. predsednik opštine Stara Pazova. Oktobra 1988. izabran je za predsednika Predsedništva SAP Vojvodine.

Za redovnog člana Predsedništva SFRJ, ispred AP Vojvodine, izabran je maja 1991. godine.

Nakon formiranja Savezne Republike Jugoslavije, nalazio se na dužnosti predsednika Veća građana Savezne skupštine SRJ. Bio je i predsednik Savezne vlade za stambena pitanja, a od avgusta 1999. pa sve do penzije 2001. godine ambasador SR Jugoslavije u Rumuniji. Najveći deo života proveo je u Sremu, u Staroj Pazovi gde je stekao porodicu - dvoje dece, četvoro unučadi i jedno praunuče.

Sahrana će biti na groblju u Staroj Pazovi u ponedeljak, 27.10. u 14 časova.

(Kurir)