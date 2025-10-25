UDAR NA VUČIĆA I SPC IZ CRNE GORE! Blokader i Gruhonjićev skutonoša putem Milovih medija podržao srbomrzilačke reči hrvatskog poslanika!

NOVI udar na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpsku pravoslavnu crkvu iz Crne gore.

Foto: Printscreen

Ovoga puta udar se sprovodi preko medija Mila Đukanovića a u režiji skutonoše Dinka Gruhonjića - Milivoja Bešlina.

Glavne reči na koje se pozivaju su srbomrzilačke izjave hrvatskog poslanika Tomislava Sokola.

- Formalna nezavisnost i dalje postoji, ali suštinski suverenitet Crne Gore je ispražnjen. Crnom Gorom danas vladaju jedna obaveštajna služba, jedna crkva, jedan klan. I klan i crkva i obaveštajna služba imaju glavu u Beogradu. U jednom trenutku ne znate kad počinje kriminogeni milje, odnosno kad se završava crkva recimo, a kad počinje kriminogeni milje...

- Mi zaista u Srbiji već možemo da govorimo i mnogi sada i pravnici su ovo okvalifikovali ponašanje režima kao jedan vid državnog teororizma, i naravno da se onda deo toga prenosi i na Crnu Goru - rekao je Bešlin prilikom jednog TV uključenja. ž

Inače, blokader Bešlin poznat je kao saborac Dinka Gruhonjića i i Dragana Popovića, a zajedno šire laži da su Srbi počinili genocid, što su činili i na jednom festivalu u Hrvatskoj ove godne.

- Vučićev pad ne može biti ni brz ni lak, i on ne može biti ni miran - rekao je Bešlin na tom festivalu, nakon što je sa Gruhonjićem pričao o navodnom genocidu u Srebrenici.

Pogledajte priloženi snimak: