VUČIĆ POKAZAO SNIMKE JEDNE OD NAJBOLJIH FABRIKA U SRBIJI I PORUČIO: Za nas je posebno važno što ovde rade građani Srbije (VIDEO)
"Danas smo dobili jednu od najboljih fabrika u svetu, nemačke kompanije Milbauer, za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu.
- Ja sam mnogo srećan danas, ovo je jedan od kamena temeljaca budućnosti, jedan od kamena temeljaca moderne Srbije. Videli smo najmodernije i najsavremenije mašine koje su u potpunosti napravljene od strane "Milbauer" kompanije.
- Naravno, za nas je posebno važno i to što ovde rade građani Srbije, vrhunski inženjeri, izuzetni radnici - poručio je predsednik, a kako izgled jedna od najboljih fabrika pogledajte u snimku ispod:
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)