VUČIĆ POKAZAO SNIMKE JEDNE OD NAJBOLJIH FABRIKA U SRBIJI I PORUČIO: Za nas je posebno važno što ovde rade građani Srbije (VIDEO)

В.Н.

24. 10. 2025. u 18:20

"Danas smo dobili jednu od najboljih fabrika u svetu, nemačke kompanije Milbauer, za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu.

Foto: Printskrin

- Ja sam mnogo srećan danas, ovo je jedan od kamena temeljaca budućnosti, jedan od kamena temeljaca moderne Srbije. Videli smo najmodernije i najsavremenije mašine koje su u potpunosti napravljene od strane "Milbauer" kompanije.

- Naravno, za nas je posebno važno i to što ovde rade građani Srbije, vrhunski inženjeri, izuzetni radnici - poručio je predsednik, a kako izgled jedna od najboljih fabrika pogledajte u snimku ispod:

