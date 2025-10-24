VUČIĆ POKAZAO SNIMKE JEDNE OD NAJBOLJIH FABRIKA U SRBIJI I PORUČIO: Za nas je posebno važno što ovde rade građani Srbije (VIDEO)

"Danas smo dobili jednu od najboljih fabrika u svetu, nemačke kompanije Milbauer, za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu.

Foto: Printskrin

- Ja sam mnogo srećan danas, ovo je jedan od kamena temeljaca budućnosti, jedan od kamena temeljaca moderne Srbije. Videli smo najmodernije i najsavremenije mašine koje su u potpunosti napravljene od strane "Milbauer" kompanije.

- Naravno, za nas je posebno važno i to što ovde rade građani Srbije, vrhunski inženjeri, izuzetni radnici - poručio je predsednik, a kako izgled jedna od najboljih fabrika pogledajte u snimku ispod: