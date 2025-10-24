BLOKADERI PONOVO UHVAĆENI U LAŽI: Šire paniku i pokušavaju da prevare građane - snimak koji kruži mrežama nije iz Srbije (VIDEO)

BLOKADERI su ponovo uhvaćeni u laži. Snimak navodnih pukotina na brzoj pruzi Novi Sad – Subotica, koji se pojavio na društvenim mrežama, zapravo potiče iz Kine.

Foto: Printskrin

- Da li je i ovo teroristički akt, stoko nepismena, želite li još žrtava ? Nadvožnjak upravo otvorene brze pruge Novi Sad - Subotica - objavio je jedan od istaknutih blokadera Goran Mijailović na mreži X, uz navodni snimak sa lica mesta.

Da li je i ovo teroristički akt, stoko nepismena, želite li još žrtava ? Nadvožnjak upravo otvorene brze pruge Novi Sad - Subotica pic.twitter.com/4BodB7NmAi — Goran Mijailović - GOG (@srpskirobinhood) October 24, 2025

Međutim, pomenuti snimak ne da nema veze sa prugom Novi Sad - Subotica, nego nema veze ni sa Srbijom. Reč je o snimku koji je nastao u Kini.