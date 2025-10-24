Politika

BLOKADERI PONOVO UHVAĆENI U LAŽI: Šire paniku i pokušavaju da prevare građane - snimak koji kruži mrežama nije iz Srbije (VIDEO)

В. Н.

24. 10. 2025. u 15:00

BLOKADERI su ponovo uhvaćeni u laži. Snimak navodnih pukotina na brzoj pruzi Novi Sad – Subotica, koji se pojavio na društvenim mrežama, zapravo potiče iz Kine.

БЛОКАДЕРИ ПОНОВО УХВАЋЕНИ У ЛАЖИ: Шире панику и покушавају да преваре грађане - снимак који кружи мрежама није из Србије (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Da li je i ovo teroristički akt, stoko nepismena, želite li još žrtava ? Nadvožnjak upravo otvorene brze pruge Novi Sad - Subotica - objavio je jedan od istaknutih blokadera Goran Mijailović na mreži X, uz navodni snimak sa lica mesta.

Međutim, pomenuti snimak ne da nema veze sa prugom Novi Sad - Subotica, nego nema veze ni sa Srbijom. Reč je o snimku koji je nastao u Kini.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal