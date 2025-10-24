DRUŠTVO LOŠE, ALI "ODABRANO": Vesli Klark biće poslednji svedok odbrane Hašima Tačija
NEKADAŠNjI komandant NATO-a u Evropi Vesli Klark biće svedok odbrane na suđenju bivšim vođama tzv. OVK optuženima za ratne zločine pred Specijalnim sudom u Hagu, prenose mediji u Prištini.
Klark je bio na čelu NATO snaga u Evropi za vreme agresije te alijanse na tadašnju SR Jugoslaviju 1999. godine.
Klark će biti poslednji svedok odbrane Hašima Tačija, navodi Reporteri.
Odbrana bivših vođa tzv. OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija počela je izvođenje dokaza 15. septembra, a do sada su svedočili bivši pomoćnik državnog sekretara SAD Džejms Rubin, ekspert za međunarodno pravo Pol Vilijams, koji je bio pravni zastupnik delegacije Prištine u Rambujeu, Džon Dankan, koji je bio savetnik Veslija Klarka od 1998. do 2001. godine i Džok Kovi, bivši zamenik šefa administracije UNMIK-a u vreme kada je šef Unmika bio Bernar Kušner.
Oni su u svedočenjima tvrdili da tzv. OVK nije imala hijerarhijsku strukturu i da su ovlašćenja imali komandanti zona.
Bivše vođe tzv. OVK optužnica tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene u nelegalnim pritvorima tzv. OVK na KiM i u Albaniji od januara 1998. do decembra 2000. godine.
Suđenje je počelo je u aprilu 2023. godine, a tužilaštvo je iznošenje dokaza završilo 16. aprila ove godine.
U tom periodu tužilaštvo je pozvalo 125 svedoka u sudnicu i izvelo oko 3.000 materijalnih dokaza.
Tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici.
(Sputnjik)
