DRUŠTVO LOŠE, ALI "ODABRANO": Vesli Klark biće poslednji svedok odbrane Hašima Tačija

NEKADAŠNjI komandant NATO-a u Evropi Vesli Klark biće svedok odbrane na suđenju bivšim vođama tzv. OVK optuženima za ratne zločine pred Specijalnim sudom u Hagu, prenose mediji u Prištini.

Klark je bio na čelu NATO snaga u Evropi za vreme agresije te alijanse na tadašnju SR Jugoslaviju 1999. godine.

Klark će biti poslednji svedok odbrane Hašima Tačija, navodi Reporteri.



Odbrana je obavestila Specijalni sud u Hagu da Klark ne može da počne svedočenje pre 19. novembra.

Odbrana bivših vođa tzv. OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija počela je izvođenje dokaza 15. septembra, a do sada su svedočili bivši pomoćnik državnog sekretara SAD Džejms Rubin, ekspert za međunarodno pravo Pol Vilijams, koji je bio pravni zastupnik delegacije Prištine u Rambujeu, Džon Dankan, koji je bio savetnik Veslija Klarka od 1998. do 2001. godine i Džok Kovi, bivši zamenik šefa administracije UNMIK-a u vreme kada je šef Unmika bio Bernar Kušner.

Oni su u svedočenjima tvrdili da tzv. OVK nije imala hijerarhijsku strukturu i da su ovlašćenja imali komandanti zona.

Bivše vođe tzv. OVK optužnica tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene u nelegalnim pritvorima tzv. OVK na KiM i u Albaniji od januara 1998. do decembra 2000. godine.

Suđenje je počelo je u aprilu 2023. godine, a tužilaštvo je iznošenje dokaza završilo 16. aprila ove godine.

U tom periodu tužilaštvo je pozvalo 125 svedoka u sudnicu i izvelo oko 3.000 materijalnih dokaza.

Tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici.

