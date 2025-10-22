VUČIĆ OBIŠAO MILANA KOG JE UPUCAO BLOKADER: Metak je primio nakon što je napadača pitao: Treba li Vam nešto, gospodine?
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je Milana Bogdanovića koji je danas upucan u terorističkom aktu u Ćacilendu.
- Milan Bogdanović, junak iz Ćacilenda, uspešno je operisan. Lekari su mu izvadili metak, koji je primio pošto je napadača pitao "Treba li Vam nešto, gospodine?" Obećao sam Milanu, da ćemo odmah po njegovom oporavku, zajedno provesti veče na najslobodnijem mestu u srcu Evrope, a to je Ćacilend.
P.S. Danas sam pogrešio, Milan je otac troje, a ne dvoje dece. - poručio je Vučić
