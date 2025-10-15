VUČIĆ O ILEGALNOM KAMPU KOD LOZNICE: Uhapsili smo troje ruskih državljana, istraga se nastavlja
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se medijima nakon sastanka sa predsednicom Evorpske komisije Ursulom fon der Lajen.
- Mi smo ustanovili prisustvo trojice ruskih državljanja u kampu Sunčana reka kod Loznice. Priveli smo lica srpske nacionalnosti, koja su nam bila dostupna, oni su nam dali podatke i nastavlja se dalje istraga. Ta lica se i dalje nalaze u pritvoru. Kao što smo priveli 11 lica povodom incidenata u Parizu, dva lica povodom incidenata u Nemačkoj...Sva ta lica su privedena. U ovom slučaju su bila prisutna u kampu i tri ruska državljanina. Istraga se nastavlja - rekao je Vučić.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
