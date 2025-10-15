Politika

VUČIĆ O ILEGALNOM KAMPU KOD LOZNICE: Uhapsili smo troje ruskih državljana, istraga se nastavlja

Новости онлине

15. 10. 2025. u 10:14

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se medijima nakon sastanka sa predsednicom Evorpske komisije Ursulom fon der Lajen.

ВУЧИЋ О ИЛЕГАЛНОМ КАМПУ КОД ЛОЗНИЦЕ: Ухапсили смо троје руских држављана, истрага се наставља

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Mi smo ustanovili prisustvo trojice ruskih državljanja u kampu Sunčana reka kod Loznice. Priveli smo lica srpske nacionalnosti, koja su nam bila dostupna, oni su nam dali podatke i nastavlja se dalje istraga. Ta lica se i dalje nalaze u pritvoru. Kao što smo priveli 11 lica povodom incidenata u Parizu, dva lica povodom incidenata u Nemačkoj...Sva ta lica su privedena. U ovom slučaju su bila prisutna u kampu i tri ruska državljanina. Istraga se nastavlja - rekao je Vučić.

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

