VUČIĆ O ILEGALNOM KAMPU KOD LOZNICE: Uhapsili smo troje ruskih državljana, istraga se nastavlja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se medijima nakon sastanka sa predsednicom Evorpske komisije Ursulom fon der Lajen.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Mi smo ustanovili prisustvo trojice ruskih državljanja u kampu Sunčana reka kod Loznice. Priveli smo lica srpske nacionalnosti, koja su nam bila dostupna, oni su nam dali podatke i nastavlja se dalje istraga. Ta lica se i dalje nalaze u pritvoru. Kao što smo priveli 11 lica povodom incidenata u Parizu, dva lica povodom incidenata u Nemačkoj...Sva ta lica su privedena. U ovom slučaju su bila prisutna u kampu i tri ruska državljanina. Istraga se nastavlja - rekao je Vučić.