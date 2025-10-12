PRVI REZULTATI IZBORA NA KOSOVU I METOHIJI: Kurti izgubio u južnoj Mitrovici!

ALjBIN KURTI izgubio u Južnoj Mitrovici!

Novosti

Kurtijev kandidat, aktuelni ministar Faton Peci izgibio je u izbornoj trci jer je u prvom krugu ubedljivu pobedu odneo Arijan Tahiri iz Demokratske partije Kosova, navode albanski mediji.

Pobeda Ariana Tahirija u južnoj Mitrovici se smatra najvećim udarcem za Aljbina Kurtija.

Albanski opozicionari zakazali su proslavu u gradu.

Albanski mediji pišu da postoje velike šanse da Kurti doživi najveći debakl na lokalnim izborima, računajući one od pre četiri i osam godina.

Na lokalnim izborima na KiM do 19 časova glasalo je 38,87 odsto upisanih birača, a najveća izlaznost je u srpskim sredinama, pokazuju podaci centralne izborne komisije u Prištini (CIK).

Prema tim podacima, u Zvečanu je do 19 časova glasalo 59,75 odsto upisanih birača, u Zubinom Potoku 58,83 odsto, a u severnom delu Kosovske Mitrovice 45,84 odsto upisanih birača.

U Gračanici je do 19 časova glasalo 46,38 odsto upisanih, u Štrpcu 48,09, u Novom Brdu 55,54, u Partešu 46,90 odsto, u Ranilugu 59,40, a u Klokotu 54,22 odsto upisanih birača.

U Prištini je do 19 časova glasalo 46,51 odsto upisanih birača, u Prizrenu 28,03, u Južnoj Mitrovici 38,77, a u Peći 34,46 odsto upisanih birača.

Prema podacima CIK-a, ukupan broj građana sa pravom glasa je 2.069.098.

Biračka mesta zatvorena su u 19 časova.

Uskoro opširnije