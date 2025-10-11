ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ O SANKCIJAMA ZA NIS: Sastanak Vučića i Đukova u ponedeljak, očekujemo da čujemo plan Rusa

Ministarka rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije, Dubravka Đedović Handanović gostuje na RTS gde govori o svim važnim i aktuelnim temama.

Foto: Printskrin

Ministarka je na početku istakla da je juče održana vanredna sednica NIS-a. na inicijativu srpskih članova odbora.

Đedović je istakla da je očekivala da čuje kakav je plan menadžmenta i kompanije u narednih nekoliko meseci te da taj plan nisu čuli.

- Mi smo se ranije čuli sa ruskim partnerima, čuli smo da je plan bio da se rat završi, da dođe do dogovora i da će to uticati na sanckije ka ruskom energetskom sektoru i svedocismo da se to nije desilo. Mi očekujemo da čujemo u narednim danima šta je plan i program, pre svega od ruskih partnera.

Ministarka je istakla da predsednik upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandar Djukov zajedno sa zamenikom ministra energetike Pavela Sorokinom treba da stigne u Beograd u nedelju te da se sastanu sa predsednikom Vučićem u ponedeljak.

- Samo da plan ne bude da vreme prolazi i da dođemo do kraja novembra i da dođemo u decembar i da plana nema. Očekujemo da se zaštite interesi Republike Srbije i energetska sigurnost i bezbednost naše zemlje i to je naš cilj.

Đedović je istakla da država ne želi da nacionalizujemo ničiju imovinu, skandalozno je što se imovina otima danas, kako kaže, pre svega ruska.

- Mi smo čuli juče da se menadžment kompanije nada da će Aleksandar Vučić da nađe rešenje na višem nivou. Razgovori su i vođeni nedavno i u SAD sa Markom Rubiom i u celoloj ovoj situaciji ponavljam šta je plan za snabdevanje sirovom naftom, za nastavak rada rafinerija u Pančevu, šta je plan za više od 13.000 zaposlenih da se oni zaštite.

- Ministarka je istakla da je Srbija u prethodnih 11 godina podigla zalihe. Danas imamo obaveznih samorezervi naftnih derivata imamo blizu 200 hiljada tona, da svih ukupnih naših rezervi evrodizela preko 230 hiljada tona, mi smo odgovorno radilu u prethonim godinama i očekujemo nove isporuke naftnih derivata. Mi naše rezerve podižemo i nastavićemo to da radimo. Mi rezerve imamo dovoljno i građani ne treba da strepe.Međutim juče smo čuli da zaliha sirove nafte imamo da rafinerije rade do 1. novembra, da NIS ima svojih zaliha naftnih derivata do 1. decembra, šta onda?

Đedović je istakla da je snabdebanje gasom važna tema. Podsetila je na razgovor predsednka Vučića sa Putinom. Istakla je da je predsednik Vučić razgovarao sa predsednikom Putinom i u Kini.

- Gasni aranžman je produžen do kraja oktobra, međutim, poslednje najave od direktora Bajatgovića da će taj aranžman da se produži do kraja godine odnosno do kraja oktobra. Mi smo bili zaista pošteni i jedina smo zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji i očekujemo da se dugoročni aranžam zaključi.

Ministarka je istakla da Srbija neće dozvoliti da snabdevanje gasom bude ugroženo.

- Mi u ponedeljak očekujemo da čujemo šta su predlozi, šta je plan, ne za narednih tri, četiri ili pet nedelja, već meseci, kao što to rade ozbiljne kompanije. Da se obezbedi i sigurnost snabdevanja i sigurnost svih zaposlenih i građani ne treba da pate.