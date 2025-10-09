Politika

TOTALNO RASULO: Vređali Vučića, ismevali Glišića, napali Jezdića, otkrili da su zloupotrebili nadstrešnicu, pa priznali da ne znaju šta rade

В. Н.

09. 10. 2025. u 09:02

NAKON vređanja predsednika Aleksandra Vučića, ismevanja ministra Darka Glišića i napada na glumca Nenada Jezdića, palo je priznanje u podkastu Marka Vidojkovića i Nenada Kulačina na "Novoj", da su planovi za rušenje države dogovarani ranije, a da je nadstrešnica zloupotrebljena.

ТОТАЛНО РАСУЛО: Вређали Вучића, исмевали Глишића, напали Јездића, открили да су злоупотребили надстрешницу, па признали да не знају шта раде

Foto: Printskrin

A na kraju su došli do zaključka da pojma nemaju šta rade. Rasulo totalno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POČELE BLOKADE U AUSTRIJI: Studenti blokirali univerzitet u Beču! Policija reagovala silom
Politika

0 3

POČELE BLOKADE U AUSTRIJI: Studenti blokirali univerzitet u Beču! Policija reagovala silom

JUTROS su studenti Univerziteta u Beču blokirali glavne ulaze ustanove, sprečavajući ulazak zaposlenih i kolega na nastavu uz obrazloženje da uprava uporno održava strateško partnerstvo sa Hebrejskim univerzitetom uprkos zahtevima da se ta saradnja okonča zbog rata u Gazi. „Blokada je odgovor na ignorisanje naših zahteva i odbijanje rektorata da uđe u stvaran dijalog“, kaže za Srpski Ugao student koji se predstavio kao Gabriel Šnajder (Gabriel Schneider).

08. 10. 2025. u 20:18

Politika
Tenis
Fudbal
Wall Street Pepe spaljuje 4 milijarde WEPE tokena dok se lansiranje približava

Wall Street Pepe spaljuje 4 milijarde WEPE tokena dok se lansiranje približava