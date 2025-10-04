"NAROD MU VIŠE NIKAD NEĆE DATI ŠANSU DA PLJAČKA I TRUJE SRBIJU": Terzić i Bulatović odgovorili Đilasu
ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke Miloš Terzić i poslanik Dejan Bulatović prokomentarisali su izjavu Dragana Đilasa da je "SNS političko krilo organizovane kriminalne grupe".
- Jedina organizovana kriminalna grupa koja je dokazano opljačkala, opustošila i potpuno unazadila Srbiju vrativši je u mračno doba se zvala Demokratska stranka, i nju je predvodio, gle čuda, ni manje ni više, najveći od svih lopova i besčasnika, hulja i bezočni lažov Dragan Đilas.
On i njegova banda su pokrali građane Srbije na najpodmukliji način, predstavljajući sebe spasiocima i demokratama. Đilas, najveća gladna psina, batinaš i ekstraprofiter koji je zavukao ruku u džep svakom građaninu Srbije i dan danas, zahvaljujući tolerantnom Tužilaštvu i sudstvu koje ga štiti, seje mržnju, agresiju i poziva na ubistvo Aleksandra Vučića svakodnevno. Iz dana u dan, ovaj bednik nastavlja da rastura Srbiju u nadi da će se nekako ponovo dočepati vlasti pa da zajedno sa Kurtijem i Hrvatima dovede našu zemlju do konačnog uništenja.
Jedina politička organizacija koju bi trebalo raspustiti i zabraniti je upravo stranka koju Đilas vodi, jer je zapravo to rasadnik zle krvi i srbomrzstva koje on zajedno sa Marinikom i ostalim svijim gadovima širi.
Zadnji je trenurak da se svi okupimo pod zastavu koju je ponosno razvio Aleksandar Vučić i da se jednom za svagda obračunamo sa Draganom Đilasom. Takvo smeće pravo na deponiju i da onda nesmetamo nastavimo borbu za očuvanje i jačanje naše otadžbine na čijem čelu ponosno stoji predsednik Aleksandar Vučić - rekao je Bulatović.
- Za zabranu SNS-a se zalaže zato što je svestan da Vučića i tim naše stranke, na izborima nikada ne može da pobedi. A na vlast može da dođe samo na NATO tenku. Uz to, Đilas se zajedno sa ProGlasom i Piculom, zalaže za ukidanje R. Srpske, za priznanje "Kosova" i uvođenje sankcija RF. Najveći kriminalci u Srbiji su bez izuzetaka svi oni koji poput Đilasa, Borka i Marinike Tepić ispred Picule i Menendeza traže sankcije za Srbiji , kriminalizuju Srbe sa KiM i koji zajedno sa Šiderom vređaju Srbe iz Srpske, ne bi li iskukali podršku stranaca u provođenju obojene revolucije.
Očigledno je da ni spoljni ni unutrašnji blokadersko-terorostički faktori Vučiću i SNS-u ne mogu ništa, jer je srpski narod uz nas, te će shodno tome ti faktori biti sve agresivniji i željni toga da crnogorski klanovi za njih odrade prljavi posao Čabe Dera i da fizički uklone Vučića. - izjavio je Terzić.
