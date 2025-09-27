Politika

BRNABIĆEVA RAZMONTIRALA ĐILASA: Prvo priznajte da ste lagali narod, a onda ćemo dalje polako

27. 09. 2025. u 12:04

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Bnrabić odgovorila je predsedniku SSP-a Draganu Đilasu koji je upitao "sa kim se to kao Vučić viđao to veče, pa nije bio na večeri sa Trampom i svim evropskim liderima?"

Foto: Igor Marinković

- Koliko mu nije stalo ni do Srbije ni do našeg naroda, najbolje govori to što se Đilas ni ne seća da je "prethodni govor" Aleksandra Vučića u UN, o kom on priča, bio u vezi sa rezolucijom o Srebrenici, a ne nastup na Generalnoj skupštini UN. Tada se @avucic junački borio protiv toga da se čitav srpski narod proglasi za genocidan, a da se zatim to iskoristi za ukidanje Republike Srpske i nametanje kolektivne krivice i odgovornosti svim budućim generacijama Srba. Đilas niti to zna, niti ga zanima. I tada su i tu borbu @avucic kritikovali da bi se dodvorili nekima u inostranstvu. Zato i prolaze kako prolaze. A što se tiče toga sa kim se Vučić viđao to veče kad je bilo slikanje sa Trampom - evo sad ćemo da kažemo, čim čujemo "izvinite što smo lagali narod da predsednik Vučić nije bio pozvan na večernji prijem kod predsednika Trampa". Prvo priznate da ste lagali, a onda ćemo dalje polako - napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.

