BRNABIĆEVA RAZMONTIRALA ĐILASA: Prvo priznajte da ste lagali narod, a onda ćemo dalje polako
PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Bnrabić odgovorila je predsedniku SSP-a Draganu Đilasu koji je upitao "sa kim se to kao Vučić viđao to veče, pa nije bio na večeri sa Trampom i svim evropskim liderima?"
- Koliko mu nije stalo ni do Srbije ni do našeg naroda, najbolje govori to što se Đilas ni ne seća da je "prethodni govor" Aleksandra Vučića u UN, o kom on priča, bio u vezi sa rezolucijom o Srebrenici, a ne nastup na Generalnoj skupštini UN. Tada se @avucic junački borio protiv toga da se čitav srpski narod proglasi za genocidan, a da se zatim to iskoristi za ukidanje Republike Srpske i nametanje kolektivne krivice i odgovornosti svim budućim generacijama Srba. Đilas niti to zna, niti ga zanima. I tada su i tu borbu @avucic kritikovali da bi se dodvorili nekima u inostranstvu. Zato i prolaze kako prolaze. A što se tiče toga sa kim se Vučić viđao to veče kad je bilo slikanje sa Trampom - evo sad ćemo da kažemo, čim čujemo "izvinite što smo lagali narod da predsednik Vučić nije bio pozvan na večernji prijem kod predsednika Trampa". Prvo priznate da ste lagali, a onda ćemo dalje polako - napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.
BUKTI RAT NA RELACIJI BUDIMPEŠTA-ZAGREB Sijarto Plenkoviću: Ti si lažov, hoćeš preko nafte da profitiraš od rata u Ukrajini!
ODNOSI između Mađarske i Hrvatske dodatno su se zaoštrili nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio Zagreb za ratno profiterstvo. Hrvatski državni vrh je u petak oštro odbacio optužbe, a premijer Andrej Plenković uzvratio je nazvavši Sijarta "izuzetno bezobraznim".
27. 09. 2025. u 12:25
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
