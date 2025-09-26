Politika

VUČIĆ O IZJAVI DOMAGOJA MARGETIĆA: On je patološki lažov, ne pada mi napamet da sa Hrvatima dogovaram nešto

Новости онлине

26. 09. 2025. u 19:40

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je na pitanje novinara o Domagoju Margetiću da je to patološki lažov koji je rekao u jeku obojene revolucije da njegova ćerka živi u velelepnoj vili u Berlinu koja je u njenom vlasništvu.

ВУЧИЋ О ИЗЈАВИ ДОМАГОЈА МАРГЕТИЋА: Он је патолошки лажов, не пада ми напамет да са Хрватима договарам нешто

Foto: Printscreen

-  Moja ćerka je živela u kampusu u sobi jednoj sa 4 devoje. Da vidie o kakvom je patološkom lažovu reč. Ja dogovarao sa Hrvatima, nema tog doktora koji njemu može da pomogne. Mnogo je ozbiljna situacija oko NIS-a, sa Hrvatima da dogovoram nešto osim onoga što je službeno potpisano, ne pada mi napamet. Naše je da razgovaramo sa Rusima, njihova je većinski komanija, da vidimo šta misle, i sa Amerikancima, da vidimo kako da izvučemo zemlju. Nisam siguran da baš mnogo oni razmišaljju u kakvoj  smo mi poziciji. Ne možete da okrivite Ruse što su uveli sankcije Amerikanci, a ne možete ni Amerikancima što ste uveli NIS-u, ako su uveli za stotine drugih entiteta. 

- Sa Milanovićem sam se video samo 2 minuta. Usputno se sreli i razmenili nekoliko rečenica. Da se vidimo u Draču, pa me pitao hoću li da dođem. Rekao sam da ako mogu, doći ću. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZA CENZURU! Dakota u providnoj čipki - bez grudnjaka i gaćica

ZA CENZURU! Dakota u providnoj čipki - bez grudnjaka i gaćica