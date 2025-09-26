VUČIĆ O IZJAVI DOMAGOJA MARGETIĆA: On je patološki lažov, ne pada mi napamet da sa Hrvatima dogovaram nešto
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je na pitanje novinara o Domagoju Margetiću da je to patološki lažov koji je rekao u jeku obojene revolucije da njegova ćerka živi u velelepnoj vili u Berlinu koja je u njenom vlasništvu.
- Moja ćerka je živela u kampusu u sobi jednoj sa 4 devoje. Da vidie o kakvom je patološkom lažovu reč. Ja dogovarao sa Hrvatima, nema tog doktora koji njemu može da pomogne. Mnogo je ozbiljna situacija oko NIS-a, sa Hrvatima da dogovoram nešto osim onoga što je službeno potpisano, ne pada mi napamet. Naše je da razgovaramo sa Rusima, njihova je većinski komanija, da vidimo šta misle, i sa Amerikancima, da vidimo kako da izvučemo zemlju. Nisam siguran da baš mnogo oni razmišaljju u kakvoj smo mi poziciji. Ne možete da okrivite Ruse što su uveli sankcije Amerikanci, a ne možete ni Amerikancima što ste uveli NIS-u, ako su uveli za stotine drugih entiteta.
- Sa Milanovićem sam se video samo 2 minuta. Usputno se sreli i razmenili nekoliko rečenica. Da se vidimo u Draču, pa me pitao hoću li da dođem. Rekao sam da ako mogu, doći ću.
"ZELENSKI POČINjE DA LUDI, VIDI ČUDOVIŠTA" Reakcija Sijarta na tvrdnju o dronovima u Ukrajini
MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "počinje da ludi", povodom njegove izjave da je bilo kršenja vazdušnog prostora Ukrajine izviđačkim dronovima, za koje je naveo da su verovatno bili mađarski.
26. 09. 2025. u 17:14
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
