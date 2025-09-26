VUČIĆ O IZJAVI DOMAGOJA MARGETIĆA: On je patološki lažov, ne pada mi napamet da sa Hrvatima dogovaram nešto

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je na pitanje novinara o Domagoju Margetiću da je to patološki lažov koji je rekao u jeku obojene revolucije da njegova ćerka živi u velelepnoj vili u Berlinu koja je u njenom vlasništvu.

- Moja ćerka je živela u kampusu u sobi jednoj sa 4 devoje. Da vidie o kakvom je patološkom lažovu reč. Ja dogovarao sa Hrvatima, nema tog doktora koji njemu može da pomogne. Mnogo je ozbiljna situacija oko NIS-a, sa Hrvatima da dogovoram nešto osim onoga što je službeno potpisano, ne pada mi napamet. Naše je da razgovaramo sa Rusima, njihova je većinski komanija, da vidimo šta misle, i sa Amerikancima, da vidimo kako da izvučemo zemlju. Nisam siguran da baš mnogo oni razmišaljju u kakvoj smo mi poziciji. Ne možete da okrivite Ruse što su uveli sankcije Amerikanci, a ne možete ni Amerikancima što ste uveli NIS-u, ako su uveli za stotine drugih entiteta.

- Sa Milanovićem sam se video samo 2 minuta. Usputno se sreli i razmenili nekoliko rečenica. Da se vidimo u Draču, pa me pitao hoću li da dođem. Rekao sam da ako mogu, doći ću.