"TO JE ZA NJIH PRELAZNI MOMENAT" Vučić o uticaju ubistva Kirka na SAD - Oni će u odnosu na to graditi svoje političke poteze!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se medijima iz Njujorka nakon brojnih susreta sa svetskim zvaničnicima.
- Najmanje 20 šefova država i vlada je do sada pominjalo i Kirka i događaje u SAD. To je za neke republikance važniji događaj nego 11. septembar 2001. I oni to ističu svakodnevno - to je za njih prelazni momenat. Oni će u odnosu na to graditi rekao bih političke poteze u budućnosti - rekao je Vučić.
"ZELENSKI POČINjE DA LUDI, VIDI ČUDOVIŠTA" Reakcija Sijarta na tvrdnju o dronovima u Ukrajini
MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "počinje da ludi", povodom njegove izjave da je bilo kršenja vazdušnog prostora Ukrajine izviđačkim dronovima, za koje je naveo da su verovatno bili mađarski.
26. 09. 2025. u 17:14
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
