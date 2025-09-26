"TO JE ZA NJIH PRELAZNI MOMENAT" Vučić o uticaju ubistva Kirka na SAD - Oni će u odnosu na to graditi svoje političke poteze!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se medijima iz Njujorka nakon brojnih susreta sa svetskim zvaničnicima.

Foto: Printskrin Turning Point USA

- Najmanje 20 šefova država i vlada je do sada pominjalo i Kirka i događaje u SAD. To je za neke republikance važniji događaj nego 11. septembar 2001. I oni to ističu svakodnevno - to je za njih prelazni momenat. Oni će u odnosu na to graditi rekao bih političke poteze u budućnosti - rekao je Vučić.