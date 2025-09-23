"MI KAO NAROD I DRŽAVA IMAMO ŠTA DA POKAŽEMO" Mali i Selaković obišli radove na Istorijskom muzeju Srbije (VIDEO)

MINISTAR finansija Siniša Mali i ministar kulture Nikola Selaković obišli su radove na Istorijskom muzeju Srbije.

Foto: Tanjug

Muzej će se nalaziti u zgradi Železničke stanice, na Savskom trgu u Beogradu.

Ministar Siniša Mali kaže da do kraja 2026. godine ovaj muzej bi trebalo da bude sređen i spreman za otvaranje.

- Zaslužili smo ovo. Biće bruto 9.000 kvadrata - kaže Mali.

Ministar Mali navodi da će u zgradi stare Pošte biti Arheološki muzej i dve scene.

- Gledaćemo i da Muzej Nikole Tesle završimo do Ekspa. Gradimo i novi Prirodnjački muzej na delu parka Ušće, koji će biti poptuno drugačiji od malog muzeja na Kalemegdanu - ističe Mali i dodaje da je skoro završena rekonstrukcija Muzeja grada Beograda i da u narednih nekoliko nedelja kreću radovi na izgradnji Beogradskog akvarijuma u parku Ušće.

Ministar je rekao da će biti rekonstruisan i Muzej vazduhoplovstva kod aerodroma.

- Osim što ćemo ovaj lepi deo, stari deo srediti, napravićemo još dva velika kompleksa, gde ćemo imati i veliki broj izloženih aviona i vazduhoplova, a s druge strane još jednu veliku atrakciju. I taj deo, taj muzej će takođe biti gotov do Ekspa. Dakle, jedan ogroman investicioni ciklus, mi smo ga nazvali Srbija skok u budućnost, ima 323 projekta u celoj našoj Srbiji koji su upravo vezani za 2027. godinu. Neki od tih projekata koji su vezani za Beograd ovde su danas pred vama, tako da veliki posao radimo. Srbija ne staje, Srbija se gradi. Čuli ste i predsednika Vučića, povećavamo penzije za 12,2 odsto od 1. decembra, za par dana od 1. oktobra ide povećanje plata u zdravstvu i prosveti vanredno od 5,0 odsto, a minimalnu zaradu povećavamo za 9,4 odsto od 1. oktobra, a od 1. januara za još 10,1 odsto na 551 evro - navodi Mali.

Dodao je da, uprkos svim i unutrašnjim i globalnim izazovima, Srbija ne staje i nastavlja da radi i da se gradi.

Ministar Selaković izjavio je da će ta ustanova kulture biti glavna obrazovna ustanova za svako srpsko dete odakle god da dolazi. On kaže da će u Istorijskom muzeju biti "od antike do srpke državnosti".

Selaković je, tokom obilaska, naveo da se vidi koliko je zgrada stradala u ratovima.

- Kad dođete na Crveni trg u Moskvu, tu vam je Istorijski muzej Rusije, dakle, na glavnom gradskom trgu. Kada odete u Pariz, kada odete u London, kada odete u Beč, imate istorijske muzeje u samom centru grada. Mi to nismo imali. Evo, ovo vam je pokazatelj koliko se nije vodilo računa o kulturi, koliko se nije vodilo računa o našoj državnosti. Sada je došlo vreme da se time bavimo ozbiljno. Mi kao narod i država imamo šta da pokažemo. Imaćemo novih šest muzeja, to nijedna evropska prestonica nije imala decenijama i više. Sve ovo je bilo pola pod šutom i zemljom, pola pod vodom. Javila se ogromna količina stajaće vode, moraće da se sanira vlaga - kaže ministar kulture.

- Ovo je sjajno, ovo je takav potencijal - dodaje Mali i ističe da mu je svaki projekat značajan.

- Cilj nam je da se cela Srbija razvija - navodi Mali.

- Za mene je ovo i mpresivno, svaka od ovih cigli ima nešto da kaže. Neverovatno je da ni grad Beograd nema u arhivi kako izgleda unutrašnjost ove zgrade - kaže ministar Mali.

- Ova zgrada je živi svedok istorije - dodaje Selaković.

- Istorijski muzej sagrađen je 1963. godine. Tim muzejom se nije brinulo na majčinski i očinski način. Ova zgrada je od velikog značaja, ona postaje svojevrsni obrazovni centar. Ovde će buduće generacije znati da nismo drvo bez korena. U srednjem veku naša zemlja se retko nazivala Srbijom, već srpskim zemljama... Sve će to moći da se vidi u ovom muzeju. Ono što bih ovde rekao, mi kada ovu zgradu završimo, nama ostaje period posle Drugog svetskog rata, a na mestu gde se sada nalazi Istorijski muzej treba da smestimo srednji vek - rekao je ministar kulture.

- Ovim Beograd dobija novu kulturnu četvrt, muzejsku četvrt. Pored dvoglavog orla, naš simbol može da bude i feniks - dodao je.

Dušica Bojić, direktorka muzeja, istakla je da je u početku mislila da će ova zgrada biti mala.

- Širi se mogućnost Istorijskog muzeja, mi ispod imamo bukvalno dva sprata.

Ministar finansija kaže da je velika čast biti ovde.

- Kada u samom procesu rekonstrukcije otkrijete još mnogo stvari... Da nismo krenuli u sve ovo, ne bismo znali šta od blaga imamo. Do Ekspa će biti gotov i Arheološki muzej. Nije samo Beograd, imamo 323 projekta, kako bi se cela Srbija uzdigla. Sve što radimo, radimo da bi bilo bolje građanima, da bi naša deca bolje živela. Hoću da podsetim građane, idemo sa vanrednim povećanjem plata u zdravstvu i prosveti. U decembru sa povećanjem penzije. Povećava se minimalna zarada. Uprkos globalnim izazovima, i onim koji žele da blokiraju Srbiju, pokazujemo da oni koji žele da rade su većina. Od 2028. otvaramo jednu novu stranicu istorije. Mi ćemo vrlo brzo izaći sa tim ciklusom i planom, kako vidimo Srbiju dao 2035. Srbija pobeđuje - navodi Mali.

O sastanku Vučića i Marka Rubija

- Za nas je veoma važan. Ja sam se malopre čuo sa predsednikom, on se sprema. Kao svaka njegova poseta, imate niz sastanaka. Neće ni danas biti izuzetak. To je najbolji odgovor za blokadere, koji kažu da je Srbija izolovana. Čuo se i video sa najvećim liderima sveta. Ono što je njima u glavi, to se desiti neće. Naša politika je briga o ljudima. Kako da ostavimo bolje sutra našoj deci - rekao je ministar Mali, komentarišući sastanak predsednika Vučića i američkog državnog sekretara Marka Rubia.

O projektima u kulturi

Ministar kulture ističe da se radi mnogo toga u kulturi.

- Mi smo danas uglavnom govorili o projektima u Beogradu. Tu je Muzej staklarstva u Paraćinu, veliki spomen dom Pupina u Idvoru, čitav niz projekata. Mi se dičimo činjenicom da je na području Srbije rođeno 17 rimskih careva, a nismo imali Arheološki muzej. Beograd ima više državnih pozorišta za decu, nego jedan London. Zaista je mnogo toga lepog i dobrog - kazao je ministar Selaković.

O Istorijskom muzeju

Na rekonstruisanom Savskom trgu nalaziće se muzejska četvrt sa još tri nova muzeja - Dečji muzej, Muzej grada Beograda i Muzej Nikole Tesle.

Muzejska četvrt je predviđena na potezu od Savskog trga ka Resavskoj ulici i Mostarskoj petlji.

Istorijski muzej Srbije trenutno se nalazi na trgu Nikole Pašića u Beogradu.

Projekat izmeštanja muzeja deo je plana "Skok u budućnost - Srbija 2027", a njegova bruto vrednost iznosi 1,9 milijardi dinara.

Istorijski muzej Srbije osnovan je 1963. godine, a organizaciono se sastoji od nekoliko odeljenja: Istorijsko, Arheološko, Opšte, Odeljenje materijalne zaštite kulturnih dobara, Odeljenje dokumentacije, Odeljenje za prezentaciju, Odeljenje stručne biblioteke i Odeljenje zajedničkih poslova.

U sastavu Muzeja je i Konak kneza Miloša Obrenovića na Topčideru, koji predstavlja jedan od poslednjih graditeljskih i umetničkih tragova osmanske kulture u Srbiji.

Podignut je 1831. godine kao glavna zgrada dvorskog kompleksa, a njegov neimar bio je Hadži Nikola Živković.

Istorijski muzej Srbije je za svoj rad dobio nekoliko visokih priznanja - Vukovu nagradu 1997. godine, nagradu Muzejskog društva Srbije Mihailo Valtrović 2015, a 2013. godine je odlikovan Sretenjskim ordenom.