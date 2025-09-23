"CEO SVET GLEDA U USPEHE SRBIJE" Brnabić: Vučić se na GS UN bori za nacionalne interese

Politika

В. Н.

23. 09. 2025. u 10:31

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da trenutno ceo svet i Evropa gledaju u uspehe koje je Srbija postigla u poslednjoj deceniji i navela da su dokaz napretka povećanje minimalca i veće plate u prosveti i zdravstvu.

ЦЕО СВЕТ ГЛЕДА У УСПЕХЕ СРБИЈЕ Брнабић: Вучић се на ГС УН бори за националне интересе

Foto: Printskrin

Brnabićeva je za TV Pink ukazala i na zakon o legalizaciji objekata i dodala da je broj od 4,8 miliona nelegalnih objekata okviran.

Dodala je da su pojedini mediji kritikovali odluku rušenja nelegalne gradnje na području Vinča - Belo Brdo, a da su, kada je doneta odluka o legalizaciji nelegalnih objekata, krenuli su da kritikuju i tu odluku.

- Kod njih je crno ili belo samo šta kaže Aleksandar Vučić. Oni apsolutno jedan dan mogu da kažu 'vi ste dušmani, zlikovci, najgori ste na svetu što ćete da porušite nešto što je nelegalno izgrađeno'. Onda kada Aleksandar Vučić kaže pa neće država da ruši ove stvari koje ne mora da ruši, onda kažu 'ti si zlikovac što ne rušiš' - rekla je Brnabićeva.

Istakla je da će se predsednik Srbije Aleksandar Vučić na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija boriti za nacionalne interese.

- Većina slobodnog i slobodarskog sveta sa nestrpljenjem očekuje još jedno obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Uvek ima zaista hrabre i dobre poruke, kao i jednu kratku, ali jako sadržajnu analizu globalnih dešavanja - rekla je predsednica Skupštine Srbije.

Osvrćući se na izjavu predsednika SAD Donalda Trampa da su ''ogromne opasnosti sa kojima se trenutno suočava američko društvo gotovo identične kao i u Srbiji'', Brnabićeva je navela da se apsolutno isti scenario dešava u mnogim zemljama širom sveta.

- Imamo jednu ekstremnu levicu koji pokušavaju da započnu građanski rat zato što su ojačali do te mere da zaista u svim zemljama na svetu žele da uvedu jedno totalitarno društvo u kom je apsolutno zabranjeno da imate svoje mišljenje, da slučajno razmišljate ili govorite suprotno od tih vizija ekstremnih levičara, odnosno anarholiberala - rekla je Brnabićeva.

(Tanjug)

