LEGALIZACIJA OBJEKTA ZA 100 EVRA, RASTU PENZIJE, PLATE, MINIMALAC: Ovo su nove mere države koje je predstavio predsednik Vučić

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić najavio je da će država predložiti zakon o legalizaciji koji će rešiti bez komplikovane procedure 4,8 miliona bespravnih objekata do nove godine, a za oko 70 odsto objekata cena će biti ukupno 100 evra.

Foto: Tanjug

- Mi ćemo sada predložiti zakon koji smo popularno nazvali - Konačno svoj na svome, nešto pod neverovatnim uslovima za građane Srbije. Ja ću to da definišem na sledeći način. Naša ideja je da prostom prijavom, bez komplikovanih procedura, u digitalnoj formi, mi evidentiramo sve objekte i mi ovde odlučujemo o vlasništvu - rekao je Vučić predstavljajući nove mere države u korist građana Srbije.

Objasnio je da će građani slati elektronsku prijavu i da će u roku od 60 dana imati legalizovan objekat.

- Pod zakonskim aktom će to biti uređeno da bude do Nove godine. Pošaljete samo prijavu, objasniću vam na svakom mestu u opštini. To će raditi Agencija za prostorno planiranje u svakom katastru. Svuda ćete imati te informacije. Jedan običan papir pošaljete, najjednostavniji. I vi do Nove godine, u roku od 60 dana, imate legalan svoj objekat. U potpunosti, i sada slušajte po kojoj ceni, cena se kreće za negde oko 70 odsto objekata, kompletan objekat platite 100 evra legalizaciju, a ne 100 evra po kvadratu, nego 100 evra ukupno - rekao je Vučić juče u Palati Srbija.

Istakao je da će najskuplja legalizacija biti za stan na Terazijama od 200 kvadrata, za šta će se plaćati 1.000 evra.

I stan postaje, kako je rekao, legalan i upisan, to jest imaće upis prava svojine.

Ja mislim da su to neverovatni osnovi, naglasio je Vučić.

Od 1. oktobra povećanje plata zdravstvenom i obrazovnom sektoru, kao i minimalca

Predsednik je najavio da se od 1. oktobra povećavaju plate zdravtsvenom i obrazovnom sektoru za po pet odsto, kao da tada ide i vanredno povećanje minimalne zarade u iznosu od 9,4 odsto.

- Na to povećanje minimalne zarade ide i povećanje od 1. januara u iznosu od 10,1 odsto. Sa povećanjem minimalne zarade od 13,7 odsto od 1. januara ove godine, to je kumulativno povećanje minimalca u odnosu na decembar 2024. od čak 37 odsto - rekao je Vučić.

Ukazao je da je neto plata medicinske sestre u januaru 2025. godine bila 740 evra, a nakon povećanja plata biće 778 evra.

- Plata lekara specijaliste je bila 1.371 evro, a biće 1.440 evra. Nastavni kadar sa sedmim stepenom stručne spreme, dakle, vaspitači, učitelji, nastavnici u osnovnim školama i srednjim školama, nastavnici praktične nastave sa razrednim starešinstvom u evrima plata je bila 923 evra biće 969 evra. Sa povećanjem od 1. januara, to značajno prelazi platu od 1.000 evra. Samo hoću da to znate i to je, naravno, prvi put u istoriji Srbije - rekao je Vučić.

Dodao je da će plata nastavnog kadra sa sedmim stepenom stručne spreme bez razrednog starešinstva biti povećana sa 862 evra na 906 evra i da će biti blizu 1.000 evra posle dodatnog povećanja u januaru mesecu.

Penzije od 1. decembra veće za 12,2 odsto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u Srbiji od 1. decembra penzije biti veće za 12,2 odsto.

- Umesto 436 evra, koliko je danas prosečna penzija, ona će iznositi 485 evra - rekao je Vučić u obraćanju javnosti u Palati Srbija povodom novih mera države u korist građana Srbije.

- To je predivna vest za naše najstarije građane. Od 1. decembra, poštovani građani Srbije, penzioneri, naši dragi očevi, majke, deke, bake, imaćete penziju uvećanu za 12,2 odsto - rekao je Vučić

On je podsetio da su prošlog decembra penzije povećane za 10,9 odsto i to je kako je naglasio, u odnosu na novembar ukupno kumulativno 24,4 odsto uvećanje penzija.

- Umesto 436 evra, koliko je danas prosečna penzija, ona će iznositi 485 evra - rekao je Vučić podsetivši da je 2012. penzija iznosila 204 evra.

Prema njegovim rečima, udeo penzija u BDP mora da bude do 10 odsto, a mi smo to zatvorili na 9,99 odsto i da dalje ostanemo u aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) a da pri tom penzioneri budu zadovoljni povećanjem od 12,2 odsto.

- Inflacija će biti oko četiri odsto ako se ne varam, a 3,5 odsto je projekcija za sledeću godinu, tako da pogledajte samo koliki je to realni rast životnog standarda za naše penzionere i mnogo sam srećan zbog toga - rekao je Vučić.