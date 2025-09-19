"DANAS SRBIJU NIKO NE MOŽE DA PREGAZI" Vučić: Vojna parada je na ponos zemlje

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić pozvao je građane da prisustvuju vojnoj paradi sutra u Beogradu.

Foto: Novosti

- Ljudi se recimo pitaju šta će nam parada. Ja pozivam građane da prisustvuju paradi, da dođu i vide ogromnu razliku, ono na čemu smo zajedno radili 13 godina. Da vide kako je ovo drugačija zemlja. Ona nije drugačija samo po mnogo većim platama i penzijama i platama, putevima i prugama, naučno-tehnološkim parkovima kojih nije ni bilo, a sad ih je 5. Ne samo po tome. Naša armija i policija su neuporedivo jači. Naša armija je toliko snažna. Ova parada je zakazana još u maju, naređenje je stiglo još 1. maja. To ništa nije navrat nanos, zbog dnevno-političkih potreba. To je na ponos Srbije, da pokažemo šta smo uradili, ali i da pružimo odvraćajući odgovor potencijalnim agresorima. Nemojte da se pravimo naivni, pa nije alijansa Zagreb-Priština-Tirana napravljena zbog Austrije ili Grčke, Slovenije ili Rumunije, već zbog Srbije - naglasio je predsednik tokom gostovanja na Blic TV.

- Nije vojna alijanska protiv Republike Srpske, Ljubljana-Zagreb, o kojoj govore, pravljena zbog Austrije, već protiv Srbije - dodaje on.

Kako ističe, naša parada je pokazivanje naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora.

- Mi nikoga ne napadamo, već samo hoćemo mir, da sačuvamo svom mir. Ali mir i stabilnost ne možete sačuvati slabošću, već snagom. Zato smo iskoristili dve reči - Snaga jedinstva. Obe stvari su nam važne. Za nas je to način da opstanemo. Zgazili bi nas da nemamo ovako jaku vojsku, izmislili bi nešto, igrali bi se lažnih zastava, pregazili bi nas. Danas Srbiju niko na svetu ne može da pregazi, i hoćemo da pokažemo građanima da mogu mirno da spavaju, da je ovo stabilna zemlja. Niko ne izvodi tenkove protiv blokadera, kao što pričaju, nemojte da lažete. Nismo izvukli ni vodene topove protiv vas, ono što rade svaki dan u Evropi, svuda. Ništa nismo izvukli. Lažete svaki dan i o zvučnom topu, i o gasovima koje ni nemamo, a niko nije ni izvini rekao - kazao je Vučić.

Kako navodi, kada se jednog dana bude postavilo pitanje o tim lažima, da će dobiti odgovor - "pa pusti sad to, sad imamo nešto novo".

