PRIŠTINA, SARAJEVO I ZAGREB: Glavni oslonci srpske i crnogorske opozicije!

DELOVANjE opozicije u Srbiji i Crnoj Gori je skoro identično, njihovi glavni centri podrške se nalaze u Prištini, Sarajevu i Zagrebu, a i mediji koji ih podržavaju su isti, pod Šolakovom dirigentskom palicom, piše Predrag Petrović za Borbu.

Foto: Borba

Oni deluju kao spojeni sudovi sa tim što se glavno pogonsko gorivo (pare iz inostranstva) uduvavaju kroz srpsku opoziciju koje onda pumpaju dalje kanalizicicionim cevima, čiji kraci dosežu i do Crne Gore.

Njihovo stanoviše je isto, doći do vlasti bez izbora. Prva faza je rušenje Aleksandra Vučića u Srbiji, a potom uvesti krizu i u Crnu Goru. Od poč‌etka protesta u Srbiji se nalaze Brajan Brković i ostali emisari Prve i Druge familije, a ima ih i u Crnoj Gori koji se redovno oglašavaju i podržavaju ih.

U konačnom pored rušenja vlasti u Srbiji i Crnoj Gori sledila bi glavna poslastica, ukidanje Republike Srpske i priznanje Kosova od novih vlasti, što je i konačna cijena podrške koju dobijaju iz Prištini, Sarajeva, Zagreba i nekih evroparlamentaraca.

Podršku koju ima Vučić u Srbiji od SPC želi se minimizirati ogavnom i prljavom kampanjom protiv najviših crkvenih velikodostojnika, a u toj kampanji koriste one koji su nekada slovili za podržavaoce Crkve.

Tako da je jedan od glavnih aduta u blaćenju SPC u Crnoj Gori Zdravko Krivokapić, koji je sada postao miljenik ND Vijesti.

Ovaj lažni vjernik je pre par noći u emisiji ,,Načisto”, pored niza uvreda na račun SPC, doslovice rekao da je na majskom saboru SPC 2021. godine vrh SPC ukinuo Crnogorsku pravoslavnu Crkvu.

Prisjećanja radi to je onaj ,,podmetnuti” nosioc liste ZBCG na izborima 2020. godine koji je u kampanji obilazio manastire, ljubio trobojku i ispijao zdravice koje su mu podizali časni domaćini.

Opozicija i mediji koji podržavaju proteste u Srbiji prave se da ne vide kako se ozbiljne i demokratske država obračunava sa nasilnim demonstracijama, raduju se ubistvu Čarlija Kirka, Trampovog saveznika, rade sve kako bi što više oblatili svoju državu, jednom rečju mrze je zato što oni nisu na vlasti i što nisu više u prilici da je pljačkaju i kradu.

Izbore koje su u početku odbijali u Srbiji sada navodno traže i ako je to samo maska za ono što žele, a to je nasilno preuzimanje vlasti.

Porazi na lokalnim izborima u Kosjeriću i Valjevu su ih uvjerili da izbore ne mogu dobiti, jer su u tajmingu kada su bili po masovnosti na vrhuncu naslinih demonstracija, koristeći ogromnu finansijsku i medijsku logistiku, poraženi u mestima gđe su ranije pobjeđivali ili imali solidne rezultate.

Sada kada su istrošili priču o padu nadstrešnice u Novom Sadu, žele da se izbori što pre raspišu, da bi ih proglasili pokradenim, ili da uopšte ne dozvole da se održe.

Naravno da je Aleksandar Vučić svestan njihove taktike i one će im dozvoliti vanredne parlamentarne izbore, ali naravno ne odmah, već za pola do godinu dana. Svjestan da će za to vreme opozicija svojim nasilničkim i antidržavnim đelovanjem biti ogoljena do kraja i njihov poraz će biti toliko ubedljiv da neće postojati niko ko će pokušati da osporava rezultate tih izbora.

Dok se sprovodi obojena revolucija u Srbiji crnogorska opozicija igra samo na jednu kartu, oni čekaju da u Srbiji dođe do građanskog rata, da Srbija padne, da Srbija bude oslabljena, a onda po njihovom poimanju Srbi više ne bi mogli biti dio vlasti Crnoj Gori.

Oni smatraju da Crnom Gorom treba da vladaju oni koji baštine ideologiju antisrpstva i mržnje prema SPC.

Prepreka takvoj Crnoj Gori su građani koji se izjašnjavaju kao Srbi, koji govore Spskim jezikom i koji pripadaju SPC, a oni su uvek bili i ostaće većina, ista ona koja je donela pobedu nad bivšim režimom 2020. godine.