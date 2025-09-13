AMERIKA OBUSTAVILA STRATEŠKI DIJALOG SA LAŽNOM DRŽAVOM KOSOVO Vučić: Po prvi put kaznili Prištinu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je to što su Sjedinjene Američke Države na neodređeno vreme obustavile planirani strateški dijalog sa lažnom državom Kosovo i to zbog jednostranih nasilnih poteza takozvanog premijera Aljbina Kurtija.

- Mislim da je veoma važno što su oni po prvi put stvaran korak preuzeli i nečim kaznili Prištinu - rekao je Vučić.

Podsetimo, vest o obustavljanju planiranog strateškog dijaloga sa lažnom državom Kosovo objavila je američka ambasada:

''Ostajemo posvećeni unapređenju zajedničkih interesa koje dele Sjedinjene Države i narod Kosova. Naš odnos sa Kosovom zasnovan je na zajedničkom cilju: jačanju mira i stabilnosti kao temelja za uzajamni ekonomski prosperitet. Nažalost, nedavni potezi i izjave privremenog premijera Kurtija predstavljaju izazov za napredak postignut tokom mnogih godina. Nadamo se da ćemo u budućnosti, kada za to budu postojali uslovi, nastaviti sa takvim naporima. Znamo da je to cilj kojem narod Kosova daje prioritet", navodi se u saopštenju.